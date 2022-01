Ne tardez pas à installer iOS 15.3 et macOS 12.2 sur vos iPhone et Mac

Les nouvelles versions d’iOS et macOS apportent de très maigres changements aux appareils Apple. Elles résolvent néanmoins un bug important dans Safari, qui pouvait exposer votre historique de navigation.

Après plusieurs semaines de bêta-test, Apple vient de publier de nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. Contrairement à ce que leurs numéros de version suggèrent, il s’agit de révisions très légères. Apple en profite néanmoins pour corriger un bug important touchant Safari, le navigateur installé par défaut sur ses appareils.

Apple corrige une faille importante dans Safari

Le changement le plus important de ces nouvelles mises à jour concerne la sécurité. Apple corrige un bug important permettant la fuite de votre historique de navigation dans Safari, qui a beaucoup fait parler de lui ces deux dernières semaines. iOS et iPadOS 15.3 ferment cette vulnérabilité, tout comme macOS 12.2. Pour cette raison, il est vivement recommandé de les installer rapidement, surtout si vous êtes un utilisateur du navigateur d’Apple.

Sur iPhone et iPad, il semblerait qu’aucun autre changement majeur ne soit au programme de cette mise à jour malgré ce que laisse penser sa numération (Apple réserve généralement les mises à jour de sécurité aux mises à jour x.x.1 et non pas x.1). Il est impossible de savoir pourquoi.

L’écran des nouveaux MacBook Pro à l’honneur

De son côté, macOS a le droit à quelques autres nouveautés. Les propriétaires d’un MacBook Pro avec une puce M1 Pro ou M1 Max, qui disposent d’un super écran mini-LED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vont enfin pouvoir l’exploiter au maximum. Sans raison logique, Apple bridait son navigateur Safari à 60 Hz depuis le lancement de ses nouvelles machines. La mise à jour 12.2 de macOS répare cette injustice et permet à Safari d’exploiter les 120 Hz. La fluidité est donc meilleure quand on fait défiler une page.

Autres changements anecdotiques en apparence, mais importants en réalité, Apple a réécrit le code de ses applications Musique et TV. Il s’agissait autrefois de vues web reprenant une partie du code du défunt iTunes, il s’agit désormais d’applications natives AppKit. On peut donc imaginer que les performances seront nettement supérieures, avec une consommation énergétique plus faible. On ne va pas se mentir, cela ne fera pas de mal à l’application Musique qui est vraiment très peu performante sur Mac. On peut aussi espérer que la gestion d’AirPlay, pour celles et ceux qui ont des enceintes compatibles à la maison, soit meilleure. Aujourd’hui, le délai de chargement n’est pas digne d’Apple.

Les Apple TV, Apple Watch et HomePod ont aussi le droit à des mises à jour ce soir, là encore sans nouveautés majeures. Il y a bien la résolution d’un bug qui empêchait la recharge de certaines montres ou l’arrivée du multi-utilisateur sur le HomePod dans certains pays, mais vont-elles changer vos vies ? Espérons que la prochaine vague de mises à jour Apple soit plus riche en nouveautés.