WhatsApp pousse une mise à jour qui masque davantage votre statut sur la messagerie instantanée. Cela vise en particulier les contacts avec qui vous n’avez jamais échangé.

WhatsApp ne va plus laisser aussi facilement filer l’information permettant de savoir si vous êtes en ligne ou non sur la plateforme. Une mise à jour de la messagerie instantanée aura pour effet de bloquer la possibilité de déterminer si des personnes inscrites sur WhatsApp sont actuellement connectées ou pas, dans certaines circonstances.

Cette modification, décrite le 11 décembre par le site WABetaInfo, qui suit de près les évolutions du service, a pour objectif principal de neutraliser des applications tierces qui sont capables de détecter le statut des membres de WhatsApp, et cela sans avoir aucun contact préalable, comme un début de conversation. Par défaut, tout le monde sera indiqué comme étant « hors ligne ».

Certaines applications tierces permettent des indiscrétions : la mise à jour de WhatsApp cherche à y mettre un coup d’arrêt. // Source : Eberhard Grossgasteiger

C’est un progrès en termes de confidentialité, même si les risques individuels étaient modérés. On pouvait éventuellement se servir d’applications tierces pour suivre les activités d’une personne sur WhatsApp en traquant ses moindres faits et gestes sur la messagerie — il n’était pas possible d’obtenir plus que le statut de connexion et la dernière date de connexion, cela dit.

En ce qui concerne les personnes avec qui vous avez déjà échangé, ce changement n’aura aucune incidence. Cela n’aura d’ailleurs aucun bouleversement au quotidien, puisque ces modifications sont déployées en coulisses et ciblent un indicateur pour lequel les internautes n’avaient pas de contrôle direct. Il est toutefois possible de masquer la mention « Vu à ».

Comment cacher le statut « Vu à » sur WhatsApp ?

Si vous désirez resserrer la visibilité de certaines informations, y compris auprès de vos contacts, vous disposez de plusieurs réglages dans les options du site. Dans les paramètres, accessibles via les points de suspension verticaux, rendez-vous dans votre compte, puis dans la section consacrée à la confidentialité. Vous avez alors plusieurs choix possibles.

Vous pouvez masquer le statut « Vu à » tout le monde, personne ou bien le limiter à vos seuls contacts. Vous pouvez aussi le réserver à une partie seulement de vos contacts, en en excluant certains. C’est la même chose pour les statuts, la photo de profil et les actualités. Il est à noter que dans le cas du statut « Vu à », la limitation s’applique en miroir : si vous masquez le vôtre, vous ne pouvez pas voir celui des autres.