[Le Deal du Jour] Voilà près d'un an qu'Apple a introduit son MacBook Air doté de la puce M1, synonyme de performances décuplées par rapport à l'ancienne génération sous Intel. Cet ultraportable reste une référence, qui bénéficie actuellement d'une promotion très intéressante : son prix passe de 1 129 euros à 899 euros chez Cdiscount.

C’est en octobre dernier, lors de sa deuxième keynote de la rentrée 2021, qu’Apple a dévoilé de nouveaux produits, dont deux nouvelles puces, les M1 Pro et M1 Max. La M1 classique avait quant à elle été lancée fin 2020 et elle équipe encore aujourd’hui certains des produits de la marque à la Pomme. C’est le cas du MacBook Air M1, intégré dans notre guide des ordinateurs portables Apple, et qui bénéficie d’une offre plus qu’alléchante en ce moment, pendant le Cyber Monday, grâce à un petit code promo.

Habituellement affiché à 1 129 euros, le MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive est désormais disponible à 899 euros chez Cdiscount, grâce au code promo MOINS100E.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de ce MacBook Air M1 ?

D’abord, voyons ce qui ne change pas. Au niveau du design, Apple n’a pas opéré de changement radical par rapport à l’ancienne génération de MacBook Air. On retrouvera donc les mêmes finitions soignées, avec un châssis en aluminium, un clavier similaire et un écran Retina True Tone de 13 pouces.

Mais la petite révolution que la firme de Cupertino a opérée l’année dernière, c’est l’intégration de la nouvelle puce M1, basée sur une architecture ARM, dans les ultraportables de la marque. Ce processeur, qui remplace donc les anciens Intel Core, est nettement plus performant. La marque promet même des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois supérieures, ainsi que des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Ce changement a aussi permis d’augmenter l’autonomie de la machine.

Qu’implique ce changement d’architecture ?

Concrètement, le changement d’architecture (X86 vers ARM) impose une réécriture des applications, car certaines d’entre elles pourraient ne plus être compatibles. En attendant la transition définitive, les applications qui ne fonctionneraient pas nativement sur l’architecture ARM pourront tourner grâce à l’émulateur Rosetta 2. Ce dernier s’occupera de la conversion, et le résultat est bel et bien concluant : les applications tournent même parfois mieux qu’avec un processeur Intel Core.

Quelles sont les autres caractéristiques de ce MacBook Air M1 ?

Ce modèle intègre un SSD de 256 Go, annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération. Ses avantages ? En plus de vous permettre de disposer d’une capacité de stockage plus que confortable, il réduit aussi les temps de chargement de votre machine. Pour compléter le tout, 8 Go de mémoire vive viendront épauler le processeur.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste, et ce MacBook Air M1 devrait en théorie vous laisser travailler une journée complète sans tomber en rade. Vos séances de boulot seront même bien silencieuses, puisque ce modèle n’embarque pas de ventilateurs grâce à sa consommation moindre par rapport aux anciens modèles. D’autant plus que la chaleur du MacBook Air ne se fera pas sentir grâce à sa bonne dissipation thermique.

