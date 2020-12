Le jeu vidéo sur Mac, une utopie ? En 2020, le Mac n'est pas encore l'eldorado du jeu vidéo, mais les ordinateurs sous processeur M1 sont d'excellentes surprises pour les joueuses et les joueurs. Mais quels sont les jeux confortablement jouables ?

Quand nous avons testé les MacBook Pro M1, équipés des premières puces Apple Silicon, nous sommes allés de surprise en surprise. On ne s’attendait pas à ce que les machines Apple soient capables de battre à plates coutures les machines Intel plus chères, ni que la compatibilité des applications Intel, converties par Rosetta 2, soit si immédiate et transparente. Côté jeux vidéo, nos espoirs étaient minces et pourtant, la puce M1 de notre MacBook Pro a aussi brillé. Il était impressionnant de voir tourner la dernière extension de World of Warcraft, en définition native, avec un niveau de détail élevé sans le moindre ralentissement — et sans transformer l’ordinateur portable en turbine.

Ces constats ont été faits par de nombreux joueurs et joueuses dans le monde, augurant peut-être du début d’une ère plus intéressante pour le jeu vidéo sur macOS. Nous avions consulté alors un document Google Sheets partagé qui tournait sur les forums et autres subreddits et où tout le monde pouvait ajouter ses tests de jeux sur un MacBook M1, avec des commentaires et des précisions. Comme le sujet vaut mieux qu’un tableur, une page a été créée pour récapituler les résultats « crowdsourcés » des joueurs et des joueurs sur macOS.

Vous pourrez trouver cette grande base de données des jeux compatibles MacBook M1 à cette adresse.

Les jeux sont jouables

Sur la page, vous trouverez un champ dans lequel vous pourrez rentrer le titre d’un jeu vidéo pour savoir s’il est compatible. Un premier affichage, sommaire, vous indiquera la réponse par oui ou par non. Il sera facile, ensuite, de trouver plus d’informations : cliquez sur le jeu pour avoir accès à un rapport de performances et des détails sur la machine de test. Les machines les moins onéreuses, avec seulement 8 Go de RAM, ont des performances plutôt exceptionnelles sur les jeux compatibles.

Il faut noter également que tous les jeux ne sont pas des jeux M1, c’est-à-dire des jeux conçus pour le processeur d’Apple. Ils peuvent avoir été convertis par Rosetta, en utilisant des services comme CrossOver, voire, en jouant depuis Stadia ou GeForce Now (ce qui est un peu de la triche, admettons-le, car ils demandent une bonne connexion à Internet en plus du MacBook. L’important, pour l’utilisateur, c’est de savoir s’ils fonctionnent et comment ils fonctionnent.

La liste complète des jeux entrés dans la base de données est disponible à cette adresse.

Quels sont les Mac M1 les moins chers pour jouer ?

Le Mac mini M1 8 Go / 256 Go de stockage est vendu 799 €. C’est la machine la moins onéreuse embarquant un Mac M1, idéale pour une configuration bureautique avancée, montage… et jeu vidéo. Elle dispose d’un GPU à 8 cœurs.

Le MacBook Air M1 8 Go / 256 Go de stockage est vendu 1 129 €. C’est l’ordinateur portable le moins onéreux d’Apple, aussi puissant que les autres. On notera simplement un GPU à 7 cœurs, mais qui ne semble pas avoir un impact colossal sur les performances.

Le MacBook Pro M1 8 Go / 256 Go de stockage est vendu 1 449 €. C’est l’ordinateur portable avec un refroidissement actif le moins cher de la gamme. Il embarque 8 GPU et pourra être mieux ventilé sur des longues sessions. Notre test.

Quelles sont les manettes compatibles avec les Mac M1 ?

Apple a certifié plusieurs manettes grand public de bonne qualité. Si vous nous lisez, vous saurez qu’on apprécie beaucoup les manettes des deux géants du jeu vidéo — Sony et Microsoft. Entre les deux, c’est une question de goût.

La manette Xbox One est la plus simple à utiliser sur Mac, mais elle est un peu chère par rapport à la nouvelle — nous ne pouvons pas la conseiller à l’achat.

La nouvelle manette Xbox reprend des caractéristiques à la gamme Elite, pour notre plus grand plaisir. Elle coûte une soixantaine d’euros. Elle n’est pas encore officiellement compatible, mais Microsoft y travaille. C’est un bon investissement.

La manette Xbox Adaptive pensée pour les personnes en situation de handicap est aussi compatible.

La DualShock 4 de Sony est compatible, pour une trentaine d’euros.

La DualSense de la PS5 n’est pas encore au programme.

