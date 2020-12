Une mise à jour de l'application WhatsApp va apporter davantage de personnalisation, notamment pour agrémenter chaque discussion avec de nouveaux fonds d'écran.

Dans une vidéo non répertoriée, mais publiée sur YouTube le 30 novembre, WhatsApp signale l’arrivée de nouveaux fonds d’écran pour égayer les conversations que vous avez avec vos proches. En effet, l’entreprise précise que la bibliothèque de fonds d’écran va bénéficier d’une mise à jour pour inclure de nouveaux visuels, plus récents et plus esthétiques. La vidéo en dévoile d’ailleurs certains.

Mais peut-être ignoriez-vous qu’il était possible de remplacer le fond d’écran d’une discussion sur WhatsApp ? Si c’est le cas, il peut être utile de vous indiquer les quelques manipulations à exécuter pour personnaliser vos conversations. Vous n’aurez peut-être pas accès immédiatement à la galerie renouvelée proposée par WhatsApp, pour cause de déploiement progressif. Mais au moins vous aurez la méthode.

À lire : Comment activer le mode sombre sur WhatsApp ?

Comment changer le fond d’écran sur WhatsApp

Ouvrez l’application WhatsApp et rendez-vous dans la discussion de votre choix ;

En haut à droite de l’écran, cliquez sur les points de suspension verticaux et cliquez sur « Fond d’écran » ;

Choisissez la source que vous voulez utiliser : la galerie de votre smartphone, une couleur unie incluse dans l’application ou la bibliothèque de fonds d’écran ;

Une fois le fond choisi, WhatsApp vous propose d’ajuster l’image (agrandissement ou rétrécissement, centrage sur l’élément de votre choix) ;

Cliquez sur « Définir » et c’est tout.

Pour pouvoir personnaliser le fond d’écran de chaque conversation, il vous faudra bien vous assurer que vous ayez la bonne version de WhatsApp. En ce qui nous concerne, nous n’avons pas encore la mise à jour de l’application nous permettant de définir un fond par discussion (la version que nous utilisons est la 2.20.207.5). Dès lors, lorsque nous optons pour un visuel, celui-ci s’impose dans tous les tchats.

Si vous regrettez le choix de votre fond d’écran, vous pouvez en choisir un autre à tout moment en répétant la même démarche. Vous pouvez également rétablir le papier peint par défaut ou bien ne pas en utiliser du tout. Si vous voulez utiliser la galerie de WhatsApp, cela nécessitera de télécharger un pack d’images à part depuis l’App Store ou Google Play, par Wi-Fi ou via la 4G.

Crédit photo de la une : WhatsApp Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo