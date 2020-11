WhatsApp vient de revoir la manière dont est géré le stockage des médias dans son application mobile. Désormais, il est plus facile de faire de la place.

Si vous vous inquiétiez du poids de plus en plus important que pèse WhatsApp dans le stockage de votre smartphone, bonne nouvelle : l’application de messagerie instantanée a annoncé le 2 novembre 2020 avoir conçu un nouvel outil de gestion des fichiers que vous recevez et envoyez. Pour en bénéficier, il faut simplement veiller à utiliser une version à jour de l’application, sur Android ou iOS.

Libérer de l’espace de stockage dans WhatsApp

Pour accéder à l’utilitaire, vous devez lancer WhatsApp sur votre smartphone, puis vous rendre dans les paramètres. Ceux-ci sont accessibles via l’icône en haut à droite de l’écran, symbolisée par des points de suspension verticaux. Dans les paramètres, cliquez ensuite sur « Utilisation données et stockage » puis « Gérer le stockage ». Vous verrez alors une jauge et un classement des discussions par poids sur le mobile.

La jauge doit se comprendre ainsi : elle représente la totalité de la place disponible sur le smartphone. La partie en jaune constitue les applications et les autres éléments dans le téléphone. La partie verte représente les fichiers médias transférés via WhatsApp. Quant à la partie grise, c’est la place restante. Si celle-ci vire au rouge, cela veut dire que vous êtes presque au bout de ce que vous pouvez accueillir.

Si c’est le cas, vous verrez une notification en surimpression pour vous avertir qu’il est temps de faire un peu de ménage.

Sous la jauge, la liste des conversations est visible, avec les plus volumineuses en haut. Il vous suffit de cliquer sur l’une d’elles pour accéder aux médias associés. Vous pouvez alors les envoyer à la poubelle un par un ou bien les sélectionner d’un seul coup pour les effacer. Prenez garde toutefois à ce que vous mettez dans la corbeille pour éviter d’effacer des photos et des vidéos auxquelles vous tenez.

D’autres options de tri sont proposées pour repérer par exemple les fichiers les plus lourds sur le smartphone, par conversation, mais aussi pour repérer les plus vieux ou les plus récents. Point très pratique : le contenu de chaque média s’affiche dans une miniature (qu’il s’agisse d’une image statique, d’une vidéo ou d’un GIF), ce qui permet de balayer d’un coup d’œil tout le contenu d’une discussion.

