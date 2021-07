Instagram fournit dans ses options un réglage qui permet de masquer le nombre de mentions J'aime et de vues, pour ses publications ainsi que celles des autres.

C’était en 2016. Un article du Washington Post montrait que le compteur de J’aime et de vues sur Instagram pouvait virer à l’obsession pour des internautes. Le quotidien citait en particulier une jeune femme qui expliquait effacer régulièrement ses photos pour ne garder que celles générant assez d’engagement. À travers son cas, on devinait la pression sociale s’exerçant sur des jeunes très connectés.

C’est dans ce contexte que la plateforme Instagram a déployé à partir de mai 2021 une option dans ses paramètres, qui permet de cacher les mentions J’aime et le nombre de vues pour ses propres publications. Le site, qui expérimentait ce réglage depuis des mois, fournit par ailleurs un autre outil, qui sert quant à lui à masquer le nombre de mentions J’aime et de vues sur les publications des autres.

Cacher les mentions J’aime et les vues sur les publications des autres

Lancez l’application Instagram et rendez-vous sur votre profil, via l’icône en bas à droite de l’écran ;

Cliquez ensuite sur le menu en haut à droite, symbolisé par les trois barres horizontales superposées :

Choisissez « Paramètres », puis « Confidentialité » dans le menu ;

Cliquez sur « Publications » et activez l’option correspondante dans la nouvelle fenêtre ;

C’est tout !

Masquer les mentions J’aime et les vues sur ses publications

Lancez l’application Instagram et suivez le même chemin que d’habitude pour publier une nouvelle photo sur le site ;

Lorsque vous arriverez à l’écran « Nouvelle Publication », notez tout en bas de la page la ligne « Paramètres avancés » ;

Cliquez dessus et, là encore, activez l’option correspondante ;

C’est tout !

Notez que ce réglage ne concerne que la photo que vous vous apprêtez à publier. Si vous voulez traiter les précédentes publications, il vous faut faire une modification manuelle photo par photo. Instagram ne fournit pas (encore ?) d’option permettant de modifier ce paramètre globalement, dans un sens comme dans l’autre. La marche à suivre est la suivante :

Rendez-vous sur l’une de vos photos et cliquez sur les points de suspension verticaux, en haut à droite de la publication ;

Sélectionnez « Masquer le nombre de mentions J’aime » ;

C’est tout ! Bien entendu, vous pouvez à tout moment revenir en arrière.

Réduire la pression et retrouver de l’authenticité

Selon Instagram, ces différents réglages sont là pour aider les internautes à « réduire la pression » en utilisant le service — en clair, en évitant de se comparer avec les autres et de se demander pourquoi telle ou telle photo ne rencontre pas le succès escompté. Le site communautaire souhaite également remettre de l’authenticité, en se focalisant sur les contenus et non plus leurs statistiques.

Aucun paramètre n’est définitif : l’internaute a la possibilité de changer d’opinion à tout moment, en se rendant dans les options du réseau social. Ce faisant, la plateforme a opté pour une voie médiane : c’est l’utilisateur qui a la maîtrise de son bien-être numérique, et non pas Instagram, qui évite ainsi de trancher le sujet en masquant ces mentions pour tout le monde ou en les laissant visibles.

