[Le Deal du Jour] Apple vient de remplacer son iPhone 12 Pro par un nouveau modèle. Alors, quoi de mieux qu'une baisse de prix pour que son ancien flagship reste compétitif ? Cdiscount fait aujourd'hui passer la version 128 Go de ce smartphone à 949 euros au lieu de 1 159 euros.

Lors du keynote de septembre 2021, Apple a levé le voile sur ses différents iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Ils ont une plus petite encoche, mais ils sont surtout plus puissants, plus autonomes et meilleurs en photo que les iPhone de l’année dernière. Cependant, la firme de Cupertino n’est pas du genre à rendre trop rapidement obsolètes ses anciennes références, à l’image du 12 Pro, qui reste aujourd’hui un excellent smartphone malgré, l’arrivée de la nouvelle génération.

De plus, il est maintenant beaucoup moins cher qu’à son lancement : 949 euros au lieu de 1 159 euros, soit plus de 200 euros de réduction.

Pourquoi l’iPhone 12 Pro est encore un bon choix ?

Apple a pour habitude de fabriquer des smartphones durables dans le temps : la génération de l’iPhone 12 Pro est sans aucun la plus propice à perdurer face aux autres anciens modèles, puisque c’était la première à accueillir la compatibilité avec la 5G. Les performances suivront également grâce à la puissante A14 Bionic, qui reste encore aujourd’hui l’une de puces les plus puissantes du marché. Vous ne pourrez peut-être plus faire tourner les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum dans plusieurs années, mais ce qui est sûr c’est que le 12 Pro continuera d’être à jour, à l’image de l’irréductible iPhone 6s sorti en 2015 compatible aujourd’hui avec iOS 15.

Alors certes, vous n’aurez pas un écran profitant du ProMotion 120 Hz comme sur l’iPhone 13 Pro, mais la dalle OLED du 12 Pro est déjà suffisamment excellente pour bénéficier d’une expérience visuelle fluide et agréable à l’œil. Vous n’aurez pas non plus des capteurs photos 93 % plus grands pour avoir plus de lumière, et ainsi faire ressortir plus de détails, mais le triple capteur 12 mégapixels — sans oublier le LiDAR — embarqué dans l’iPhone « Pro » de 2020 est déjà très performant, avec plein de modes disponibles pour varier les plaisirs, comme l’ultra grand-angle, le portrait ou encore le très bon mode nuit.

Comment comparer avec l’iPhone 13 Pro ?

L’iPhone 12 Pro avait largement amélioré l’autonomie par rapport à son prédécesseur, pour tenir facilement plus d’une journée (mais évidemment, le nouveau 13 Pro fait encore mieux. Si vous voulez connaitre les différences entre ces deux smartphones avant de faire votre choix, nous avons réalisé un comparatif complet et détaillé.

