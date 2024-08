Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] JBL possède toute une gamme d’enceintes connectées performantes, dont cette Flip 5, solide et étanche. Elle est en ce moment à un bon prix, parfait pour l’été.

C’est quoi, cette promotion sur cette enceinte de JBL ?

L’enceinte portable Flip 5 de JBL est vendue 99,99 € sur le site de JBL. Elle est en ce moment proposée au prix de 79,99 € sur le site de Carrefour.

Consultez notre guide des meilleures enceintes de 2024 pour la comparer à d’autres modèles.

C’est quoi, cette enceinte nomade ?

JBL opte pour un design qui a fait ses preuves pour son enceinte Flip 5. De forme cylindrique et de dimensions de 18 × 7.4 × 6.9 cm pour un poids de 540 g, c’est un modèle facile à transporter et de conception robuste. Elle survivra à la plupart des chocs et est de plus certifiée IPX7, pour résister aux intempéries ou à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur.

La Flip 5 est une enceinte très simple à utiliser, avec seulement quatre boutons sur sa face avant. Vous retrouverez un bouton pour allumer l’enceinte, un pour contrôler la lecture, un pour le volume et un dernier pour l’appairage en Bluetooth. Vous pourrez bien sûr contrôler l’enceinte via votre smartphone ou tablette, grâce à l’application dédiée disponible sur iOS et Android. Vous pouvez même profiter du PartyBoost, une fonctionnalité qui permet d’appareiller plusieurs enceintes compatibles pour créer l’illusion d’un concert ou d’un home cinéma.

La Flip 5 est une enceinte discrète // Source : JBL

À ce prix, cette enceinte de JBL est-elle une bonne affaire ?

Moins de 80 €, c’est une bonne affaire pour une enceinte pas toute récente, mais qui fera un excellent travail pour ambiancer une après-midi piscine et barbecue. Niveau audio, la Flip 5 offre un son puissant et équilibré, bien que les basses et les aigus aient une légère tendance à cracher à fort volume. L’enceinte tient la route à volume normal, avec un audio dynamique et des timbres de voix clairs.

Côté autonomie, la Flip 5 vous offrira douze heures d’écoute à volume raisonnable.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez les meilleures enceintes étanches pour partir en vacances

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !