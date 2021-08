Il y a quelques semaines, Apple présentait SharePlay, une fonctionnalité permettant de partager un contenu avec un autre utilisateur, pendant un appel FaceTime. Cette nouveauté majeure ne sera pas disponible au lancement de iOS 15.

En juin dernier, à l’occasion de sa conférence WWDC 2021, Apple présentait les futures nouveautés de iOS 15 — grosse mise à jour de son système d’exploitation à destination des iPhone. Parmi elles, il y a une fonctionnalité intéressante, à l’heure où il est encore difficile de se réunir : SharePlay. Grâce à elle, on pourra partager un contenu lors d’un appel FaceTime (films/séries, musique, écran). Malheureusement, il faudra patienter un peu pour en profiter.

Dans un communiqué publié le 17 août et adressé aux développeurs, Apple a annoncé que SharePlay ne sera pas disponible au lancement de iOS 15 — attendu pour le mois de septembre. Il en sera de même pour iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey. SharePlay ne sera pas accessible non plus dans la future bêta.

Pas de SharePlay à la sortie de iOS 15

« SharePlay sera désactivé pour le lancement public de cet automne. SharePlay sera de nouveau disponible dans les futurs bêtas et sera lancé plus tard cette année pour le grand public », précise Apple. L’entreprise ajoute : « Nous somme ravis par le niveau d’enthousiasme observé au sein de la communauté de développeurs, et nous sommes pressés à l’idée de proposer SharePlay aux utilisateurs afin qu’ils puissent profiter de leurs applications d’une nouvelle manière, en compagnie de leurs amis et de leur famille. »

Prometteuse, la fonctionnalité SharePlay est pensée pour permettre aux participants d’un appel FaceTime de regarder une série ou un film ensemble tout en maintenant la conversation (on continuera de voir la tête de son interlocuteur dans un coin de l’écran, afin d’avoir cette illusion de proximité). Elle a, semble-t-il, besoin d’être un peu peaufinée avant d’être disponible pour tout le monde.

SharePlay ne sera pas la seule nouveauté intéressante qui loupera le lancement d’iOS 15. Selon un article publié par 9to5Mac le 17 août, la navigation 3D détaillée ne sera pas tout de suite dans CarPlay. Il y a aussi le Universal Control — qui permettra de prendre le contrôle d’un iPad grâce au clavier et à la souris de son Mac avec une transition ultra fluide. Cette fonctionnalité n’a été incluse dans aucune bêta à date.

