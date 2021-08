Samsung s’apprête à dévoiler ses deux nouveaux smartphones pliables lors d’une keynote estivale. Malheureusement pour le constructeur coréen, tous les secrets concernant les nouveaux gadgets sont éventés.

Le mercredi 11 aout 2021, Samsung tiendra une conférence de presse mondiale pour lever le voile sur ses nouveautés de l’année 2021. Habitué à dévoiler ses Galaxy Note au cœur de l’été, le constructeur coréen va changer de stratégie ici, mais la teneur de ses annonces n’est plus vraiment un secret.

Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 2

Les stars de cette keynote seront sans aucun doute les deux nouveaux téléphones pliables de l’entreprise. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2 occuperont une bonne partie de la conférence, car Samsung veut faire de ces nouveaux modèles de téléphones les successeurs de la gamme Galaxy Note.

Le constructeur ne cherche même pas à ménager la surprise puisqu’un responsable de l’entreprise a officiellement avoué que les nouveaux Galaxy Z seront présentés en ce début de mois d’aout. Le slogan de la conférence « Get ready to unfold » (soit « préparez-vous à déplier » en bon français) ne laisse pas non plus de doute sur le focus de cette keynote.

Design, fiche technique et prix déjà connu

Vous êtes curieux de savoir à quoi ressembleront ces deux nouveaux téléphones pliables ? Pas de problème, le toujours très bien informé Evan Blass a obtenu les images promotionnelles des deux mobiles.

Quant à la fiche technique, elle devrait, sans surprise, être très haut de gamme. D’après le site WinFuture, le Z Fold 3 embarquera un écran extérieur de 6,2 pouces et un écran intérieur de 7,6 pouces. Le mobile aurait le même format que ses prédécesseurs et embarquerait une puce Snapdragon 888, 12 Go de RAM et la compatibilité 5G.

Le Z Flip quant à lui (qui se plie à l’horizontale) aurait un petit écran extérieur de 1,9 pouce et une seconde dalle de 6,7 pouces à l’intérieur. La même puce Snapdragon devrait animer le mobile, qui lui aussi sera compatible 5G.

Même les prix des deux mobiles ne sont plus secrets. Le Z Fold 3 devrait coûter 1199 € dans sa configuration de base tandis que le Z Flip s’afficherait à 1149 €.

Les Galaxy Buds 2 et une nouvelle montre

Si les deux mobiles monopoliseront l’attention, Samsung devrait aussi présenter de nouveaux accessoires. Les Galaxy Buds 2, nouveaux écouteurs sans-fil de la marque, devraient faire leur apparition et être commercialisés à 159 €. Enfin, une nouvelle version de la Galaxy Watch sera également annoncée. Elle viendra remplacer la Galaxy Watch 3 que vous pouvez retrouver (pour le moment) dans notre guide des meilleures montres connectées.

Où regarder ?

Si toutes ces fuites n’ont pas complètement gâché la surprise pour vous, vous pourrez suivre l’évènement en direct sur le site de Samsung. L’évènement commencera à 16h heure française.

