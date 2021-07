Google offre maintenant la possibilité de changer de thème sur son moteur de recherche : vous pouvez activer à loisir le mode clair ou le mode sombre.

Cette fois, ça y est : le thème sombre est arrivé sur le moteur de recherche de Google. Si vous avez fait un tour sur la page d’accueil, peut-être avez-vous une alerte sur le service vous indiquant la disponibilité de cet habillage. Mieux vaut tard que jamais, diront sans doute quelques internautes : il est vrai que Google a pris son temps pour proposer un autre thème pour son moteur, contrairement à ses autres services.

On savait depuis un moment que Google allait tôt ou tard franchir le cap. Des indices avaient été relevés ces derniers mois, qui témoignaient de l’existence de tests. Au mois de décembre dernier, un internaute sur Reddit était tombé sur un affichage inhabituel et avait partagé ses découvertes. D’autres expérimentations avaient été relevées quelques mois plus tard, en tenant compte des préférences de l’O.S. de l’usager.

Comment activer le mode sombre dans Google

Si vous souhaitez bénéficier de ce thème sombre, sachez qu’il faut manifestement être connecté à son compte Google au préalable — l’option ne semble pas (encore ?) disponible pour celles et ceux qui naviguent autrement (par exemple en navigation privée). Ensuite, vous devez vous rendre dans les paramètres de recherche puis, dans le menu latéral à gauche, choisir « Apparence ».

Cette ligne n’est pas proposée si l’on n’est pas connecté au compte. Par défaut, c’est le thème clair qui s’affiche : vous pouvez change à loisir selon votre humeur ou bien vous caler sur les paramètres par défaut du système par lequel vous accédez à Google. À noter que si vous vous déconnectez et vous reconnectez, la sélection du thème est censée être conservée.

