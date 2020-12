Des internautes ont remarqué un affichage différent sur le moteur de recherche Google, laissant penser que le lancement du mode sombre pour la version web est pour bientôt.

C’est peut-être aujourd’hui l’un des rares services de Google qui n’a pas encore droit à son mode sombre : la recherche en ligne. Une mise à l’écart qui pourrait bien être de l’histoire ancienne dans un avenir proche. En effet, des internautes signalent l’existence d’un test permettant à une poignée de comptes de basculer sur un affichage assombri sans avoir à recourir à une extension de navigateur.

C’est le cas par exemple de cet internaute sur Reddit qui a ouvert un fil de discussion le 13 décembre pour faire part de ses découvertes. Ce mode sombre s’est déclenché sur une page de résultats et non pas sur l’accueil du moteur de recherche, alors qu’il se servait de la version 87 de Google Chrome, sur Windows. L’intéressé a bien insisté pour dire qu’il ne se servait d’aucun module complémentaire.

Selon ses constatations, le mode sombre sur Google n’était pas accessible en utilisant le mode incognito de Chrome ni en passant sur Firefox. Son éligibilité n’a en outre duré qu’un temps, car l’affichage clair est revenu peu de temps après, sans que l’internaute ne soit en mesure de passer de l’un à l’autre. ll a toutefois pu partager une capture d’écran qui donne une idée du rendu.

Un mode sombre disponible dans plusieurs services de Google

La recherche de Google est déjà partiellement convertie au mode sombre. En effet, la firme de Mountain View propose depuis le printemps 2020 des options permettant d’activer cet affichage dans son application. Si c’est une version récente d’Android ou iOS, l’affichage de l’application se cale sur les préférences du système. Mais les réglages peuvent aussi être changés manuellement.

Le mode sombre de Google est déjà disponible sur un certain nombre de produits phares de la société, comme Gmail, YouTube, Chrome et sa suite bureautique sur mobile (Docs, Sheets et Slides). Il se répand d’ailleurs au-delà de l’écosystème de la firme de Mountain View, car d’autres plateformes, comme Instagram, Facebook et WhatsApp, ont aussi sauté le pas ces derniers mois.

En 2018, lors d’une conférence Android Dev Summit, l’entreprise américaine avait souligné les bienfaits que le mode sombre pouvait avoir sur l’autonomie, en réduisant l’usage de la batterie grâce à une luminosité moindre. Si Google se décide à l’activer pour la version web de sa recherche, des gains similaires devraient être observés du côté des ordinateurs portables, quand ils ne sont pas branchés.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo