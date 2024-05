Lecture Zen Résumer l'article

À Cupertino, l’Apple Design Studio, un grand espace collaboratif anciennement dirigé par Jonathan Ive, imagine et fabrique les produits Apple de demain. Molly Anderson et Scott Brodrick, deux des inventeurs du dernier iPad Pro, racontent à Numerama les coulisses du projet.

L’Apple Design Studio est un des endroits les plus mystérieux de l’Apple Park, en Californie. Très rarement montré au grand public (on l’aperçoit brièvement lors des conférences et dans de rares interviews), cet « espace collaboratif », comme Apple le décrit, est l’endroit où naissent les produits phares de la marque — l’iPhone, l’iPad et la Watch. Plusieurs designers de génie, dont l’emblématique Jony Ive, y ont travaillé. Il faut dire que le design est sacré chez Apple.

Quelques jours après avoir annoncé ses nouveaux iPad, Apple a proposé à Numerama une rencontre exclusive avec Molly Anderson, Steve Lemay et Scott Brodrick, respectivement designer industriel, designer interface homme-machine et responsable marketing de la catégorie iPad. L’occasion de discuter de la conception « du produit le plus fin jamais créé par Apple. »

Finesse ou autonomie ? Une question d’équilibre

Avec une finesse de 5,1 mm, l’iPad Pro de 13 pouces bat tous les records. Aucun produit Apple n’est allé aussi loin, alors que la marque semblait poursuivre une tendance inverse ces dernières années. Les iPhone ont gagné en poids et en batterie, car Apple pensait qu’il s’agissait d’un meilleur compromis pour les utilisateurs.

« La portabilité est au cœur de l’expérience iPad », confie Molly Anderson, qui conçoit des produits Apple depuis plusieurs années. « En 2010, notre intention de design avec le premier iPad était de créer une feuille de verre magique, une feuille de papier numérique. Nous n’avons jamais été aussi proche de cette idée originale », analyse la designer, qui voit la minceur comme la priorité numéro 1 sur cette catégorie de produit. « Le nouvel iPad Pro offre la même autonomie que les gens apprécient », ajoute Scott Brodrick, le responsable de la catégorie iPad, pour justifier l’inutilité d’augmenter la taille de la batterie. « C’est une question de bon équilibre », juge la designeuse.

L’iPad Pro est si fin qu’il n’est pas facile à photographie. // Source : Numerama

Pour arriver à un iPad Pro aussi étroit, Apple dit avoir travaillé sur de nombreux concepts. « Notre habitude est de rencontrer des gens dans le studio, de mettre des modèles sur la table, des croquis sur les murs ». Molly Anderson présente l’Apple Design Studio comme « un espace très collaboratif » qui, contrairement aux autres espaces d’Apple, tronquent les bureaux pour un studio ouvert où tout le monde est réuni au même endroit, où les idées peuvent s’échanger plus facilement.

Dans l’imaginaire d’Apple, l’iPad doit compléter son utilisateur. La marque, qui dit penser sa tablette, son clavier et son Pencil comme « un produit unique », accorde une importance démesurée à certains détails, comme une ombre virtuelle sur l’écran quand on utilise le stylet (un faux pinceau reflète un pinceau).

L’ombre sur l’écran est fausse, c’est une réplique numérique. // Source : Numerama

« Dans le passé, nous devions nous fier à votre propre mémoire » observe Steve Lemay, en charge de l’interaction homme-machine. « Nous avons imaginé une ombre numérique pour vous faire sentir que vous tenez un vrai crayon. Cela vous convainc que c’est une feuille de papier. » Un « abus de cerveau » assumé par le designer, qui dit aussi que mettre un vibreur dans un stylet, le plus petit de son histoire, était « une des choses les plus difficiles ». L’Apple Design Studio a dû « repenser toute l’architecture, malgré un design très reconnaissable à l’extérieur. »

Pourquoi la pomme au dos de l’iPad Pro est à l’envers ?

Numerama a profité de son interview avec les équipes de l’Apple Design Studio pour poser une question très bête : pourquoi le logo Apple, au dos de la tablette, est disposé verticalement ? Ce choix est logique sur un iPhone, mais pas sur un iPad. Depuis plusieurs années, notamment avec le clavier Magic Keyboard, Apple met en avant un usage horizontal de sa tablette. La webcam a d’ailleurs basculé à l’horizontale avec le millésime 2024, au même titre que le logo Apple à l’écran pendant le démarrage et les mises à jour.

« Je pense que cela pourrait changer, je ne pense pas que ce soit gravé dans le marbre », dévoile Molly Anderson en exclusivité à Numerama, amusée par notre question. « Nous y réfléchissons. L’iPad a longtemps été un produit qui s’utilise en mode portrait, mais nous l’utilisons de plus en plus en mode paysage. Nous ne pouvons pas dire que c’est figé. » Pronostic du jour : la génération 2025 verra son logo Apple tourner à 90 degrés. Scott Brodrick tempère tout de même notre prédiction : « L’iPad est utilisé dans toutes les directions, nous l’utilisons verticalement pour les appels FaceTime. »

Pourquoi le logo de l’iPad est vertical ? Photo prise à l’Apple Park. // Source : Numerama

Disponible depuis le 15 mai 2024, le nouvel iPad Pro représente « une combinaison de ce qu’Apple fait de mieux » pour son directeur produit. Difficile de lui donner tort, dans le sens où l’appareil incarne autant les points forts d’Apple que son obsession à s’entêter dans des défis audacieux (finesse record, fausse ombre pour un stylet, etc.).

Un iPad Pro plus épais et deux fois plus endurant aurait pu voir le jour, mais Apple a fait le choix de tout miser sur « sa feuille de verre magique ». Le résultat est splendide, libre à chacun d’avoir son propre avis.

