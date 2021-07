Twitter a présenté deux nouveaux concepts, « Amis Proches » et « Facettes ». Encore à l'état de projet, ces nouvelles fonctionnalités permettraient d'envoyer des tweets à différents groupes de personnes.

« Est-ce que vous avez déjà eu envie de tweeter, mais sans tweeter pour tout le monde ? » La question a été posée le 1er juillet par l’une des personnes en charge du design et des nouveaux services de Twitter, et la réponse est, pour la grande majorité des commentaires, oui.

Derrière cette question, il y a surtout deux concepts à l’étude, auquel Twitter fait pour l’instant référence en tant que « Amis proches » et « Facettes ». « Nous explorons un tas de nouvelles manières de régler les personnes qui peuvent voir vos tweets. Nous vous présentons deux nouvelles idées (que nous ne mettons pas encore en place) », explique le tweet.

Pour l’instant donc, ces deux concepts sont encore à l’état de projet : ce ne sont que des idées, dont la mise en œuvre n’a pas encore été confirmée.

Ever want to Tweet, but not to everybody ?

We're exploring a bunch of ways to control who can see your Tweets. Here are two early ideas (we’re not building these yet).

I’d love your feedback ! 🧵⬇️ pic.twitter.com/o1lmAQBlnt

— A Designer (@a_dsgnr) July 1, 2021