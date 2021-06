Twitter a en tête de lancer un service d'abonnement entre internautes, inspiré de Patreon. Tout le monde n'y aura pas accès, au regard des critères qui ont fuité le 6 juin.

On en a eu un aperçu en tout début d’année, lors du Virtual Analyst Day de Twitter. À terme, le réseau social entend lancer un outil d’abonnement payant entre internautes. Dans son principe, ce service est proche de Patreon, qui donne accès à des avantages exclusifs moyennant une rétribution. Dans le cas de Twitter, le montant supposé qui circule est de 4,99 euros par mois.

Les contours de cette fonctionnalité, appelée Super Follow, commencent à se préciser. Jane Manchun Wong, une informaticienne qui décortique les applications et partage ses découvertes sur les réseaux sociaux, a obtenu le 6 juin des visuels exclusifs décrivant davantage le fonctionnement du Super Follow ainsi que les conditions d’éligibilité au service.

On apprend ainsi que trois conditions devront être remplies pour s’inscrire à ce système d’abonnement : être majeur (18 ans), puisqu’il y a des transactions en jeu ; avoir au moins 10 000 abonnés (c’est un seuil arbitraire établi par Twitter pour réserver l’option aux personnes qui ont déjà une certaine visibilité sur la plateforme) ; et avoir publié au moins 25 tweets au cours des 30 derniers jours.

Les captures d’écran obtenues par Jane Manchun Wong montrent également la présence d’un simulateur, qui permet d’estimer les gains qui pourraient être obtenus à travers Super Follow en fonction du nombre de souscripteurs, la ou les plateformes sur lesquelles les contenus exclusifs sont produits et les catégories prévues pour le moment (tech, média, musique, beauté, écriture, sport, art, mode, etc.).

