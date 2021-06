On pourra peut-être bientôt se « dé-mentionner » sur Twitter et sortir d'une discussion qui ne nous intéresse plus. Des concepts ont été présentés par un responsable du réseau social.

Twitter est un outil de veille très pratique pour suivre l’actualité. C’est par ailleurs une plateforme qui offre l’opportunité d’engager des conversations sur toutes sortes de sujets avec d’autres internautes. Mais il y a des situations dans lesquelles, justement, on ne souhaite pas, ou plus, figurer dans une discussion. C’est justement un sujet sur lequel travaille le réseau social américain.

Dans une série de messages publiés justement sur le site communautaire, Dominic Camozzi, qui officie en tant que designer de fonctionnalités relatives à la vie privée, il est présenté une possible future option qui permettrait aux personnes de ne plus recevoir de notifications d’une personne ou d’une conversation — celles-ci surviennent lorsque son pseudonyme est inscrit dans un tweet avec un arobase.

La fonctionnalité, présentée le 14 juin, est encore à un stade précoce, selon Dominic Camozzi, mais elle pourrait servir dans deux cas de figure :

Dominic Camozzi précise qu’il s’agit-là de concepts. Dans les visuels présentés, on peut voir la possibilité d’annuler une commande si jamais vous changez d’avis (et ainsi recevoir à nouveau les notifications d’une conversation dans laquelle vous vous trouvez ou bien les messages d’une personne que vous ne suiviez pas, mais qui s’adresse à vous). D’autres réglages supplémentaires sont envisagés, comme la possibilité de mettre en sourdine les mentions pour une durée variable (un jour, trois jours, sept jours), mais aussi pour gérer des notifications arrivant en masse.

De toute évidence, certaines options sont conçues pour adresser des problèmes de raids numériques et de harcèlements sur Twitter, ou si une discussion vire à la polémique et devient rapidement hors de contrôle. — dans un visuel, il est expliqué que cela peut « régler rapidement les situations qui se sont soudainement aggravées ». Ces options pourraient servir aux particuliers, mais aussi aux personnalités publiques et à certaines professions relativement exposées, comme les journalistes.

Unmention yourself

I want to make it easier to untag yourself from a Tweet or conversation you don't want to be involved in.

Just pick “Unmention yourself from this conversation” from the more info menu and the link to your profile will be removed. pic.twitter.com/nfHIyReE9f

— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021