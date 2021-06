[Le Deal du Jour] Le MacBook Air M1 a été l'un des premiers ultraportables Apple à embarquer la puce M1, synonyme de performances décuplées par rapport à l'ancienne génération. Actuellement, la version avec un SSD de 512 Go et 16 Go de mémoire vive est affichée à 1 484 euros au lieu de 1 629 euros à la Fnac et chez Darty.

Fini les processeurs Intel Core, place à la puce Apple M1 : voici le changement majeur qui a été opéré en novembre dernier par la marque à la pomme pour ses nouvelles gammes d’ultraportables. Apple a ainsi lancé son nouveau MacBook Air M1, qui profite ainsi d’un gain de performances non négligeable grâce à ce nouveau SoC maison. Pour en profiter un maximum, mieux vaut opter pour la puissante version dotée d’un SSD de 512 Go et de 16 Go de mémoire vive, qui, heureusement, bénéficie en ce moment d’une promotion.

Quelles sont les nouveautés de ce MacBook Air M1 ?

C’est en novembre dernier qu’une petite révolution a été opérée chez Apple : l’intégration de la nouvelle puce M1, basée sur une architecture ARM, dans les ultraportables de la marque. Le MacBook Air M1 se dote ainsi d’un nouveau processeur nettement plus performant, qui remplace donc les anciens Intel Core. Selon la firme de Cupertino, le changement est majeur : des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois supérieures, ainsi que des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun problème à faire tourner toutes vos applications, sans aucun ralentissement. Si la majorité des créatifs feront plutôt le choix de s’orienter vers un MacBook Pro, il sera tout de même possible de faire du montage vidéo ou du traitement photo sur ce MacBook Air.

En revanche, au niveau du design, Apple n’a pas opéré de changement radical par rapport à l’ancienne génération de MacBook Air : on retrouvera les mêmes finitions soignées, avec un châssis en aluminium, un clavier similaire et un écran Retina True Tone de 13 pouces.

Qu’implique ce changement d’architecture ?

Concrètement, le changement d’architecture (X86 vers ARM) impose une réécriture des applications, car certaines d’entre elles pourraient ne plus être compatibles. La transition devrait prendre quelques années, alors en attendant, les applications qui ne fonctionneraient pas nativement sur l’architecture ARM pourront tourner grâce à l’émulateur Rosetta 2. Ce dernier s’occupera de la conversion, et le résultat est bel et bien concluant : les applications tournent même parfois mieux qu’avec un processeur Intel Core.

Quelles sont les autres caractéristiques de ce MacBook Air M1 ?

Sur ce modèle, vous pourrez profiter d’un SSD de 512 Go, qui vous permettra de disposer d’une capacité de stockage plus que confortable, mais aussi de réduire les temps de chargement et de démarrer plus rapidement votre machine. 16 Go de mémoire vive viendront compléter le tout.

Enfin, ce MacBook Air M1 bénéficie d’une bonne autonomie : il vous laissera, en théorie, travailler une journée complète sans tomber en rade de batterie. Vous aurez même droit à des séances de travail ultra silencieuses : cet ultraportable consommant moins que les anciens modèles, Apple a décidé de se débarrasser des ventilateurs.

