Toujours frappé par la pénurie de semi-conducteurs, Nvidia a malgré tout annoncé une nouvelle série de cartes graphiques : les RTX 3070 Ti et 3080 Ti. Ces révisions des cartes sorties fin 2020 viennent compléter la série 30 du constructeur.

Nvidia a été occupé depuis l’annonce de ses dernières cartes graphiques. Fin 2020, le constructeur faisait face à une demande tellement importante que les 3080 et 3090 étaient régulièrement en rupture de stock. Qu’importe le fait que la pénurie ne soit pas finie, les 3070 Ti et 3080 Ti sont désormais officielles.

Prix et disponibilités

La 3080 Ti vient se glisser entre la 3080 « standard » et la 3090 qui reste la carte la plus haut de gamme du catalogue. Cette révision Ti sera vendue 1199 euros et sera disponible à partir du 3 juin 2021. La 3070 Ti est elle moins ambitieuse, elle s’insérera entre la 3070 et la 3080 dans la gamme et coûtera 619 euros. Sa sortie est prévue pour le 10 juin 2021.

Nvidia promet le 31 mai 2021 que ces cartes vont offrir « un gain de temps considérable aux indépendants et aux créatifs spécialisés dans le montage vidéo, l’animation 3D ou la visualisation architecturale ».

GeForce RTX 3080 Ti

La 3080 Ti était clairement la star du Computex chez Nvidia, la marque qualifiant cette carte « d’évolution ultime pour les amateurs de GPU de toute génération ». Concrètement, la carte se rapproche de ce que propose la 3090, mais avec 12 Go de mémoire contre 24 pour la 3090.

GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti Geforce RTX 3090 Architecture 8 nm GA102 8 nm GA102 8 nm GA102 Coeurs CUDA 8704 10240 10496 Cadence boostée 1710 MHz 1665 Mhz 1695 Mhz Mémoire 10 Go GDDR6X 12 Go GDDR6X 24 GO GDDR6X Bus mémoire 320-bit 384-bit 384-bit Bande passante 760 Go/s 912 Go/s 936 Go/s Prix 699 € 1199 € 1499€

La 3080 Ti est donc sur le papier bien plus puissante que la 3080 standard et n’oublie pas d’embarquer le ray-tracing et le DLSS. Seule l’absence du NVLink pourra décourager les professionnels, mais autrement la 3080 Ti semble idéalement taillée pour le jeu vidéo.

GeForce RTX 3070 Ti

La Nvidia 3070 Ti promet d’offrir des performances 2x supérieures à la 1070 Ti. Les caractéristiques sont les suivantes :

Architecture : 8 nm GA104

Coeurs CUDA : 6144

Cadence boostée : 1770 MHz

Mémoire : 8 Go GDDR6X

Bus mémoire : 256-bit

Bande passante : 608 GO/s

Prix : 619 euros

Pandémie, scalpers et minage

Aussi séduisantes que soient ces caractéristiques techniques, les nouvelles cartes de Nvidia vont devoir faire face à un défi de taille : la disponibilité. Le constructeur promet que de nombreuses cartes seront disponibles au lancement, mais le grand public pourra-t-il en acheter ? Rien n’est moins sûr.

Les « scalpers », ces internautes qui achètent des modèles en masse pour les revendre plus cher ensuite, sont très probablement aux aguets. En revanche, les acharnés du Bitcoin devraient passer leur tour puisque les 3070 et 3080 Ti intègrent un limiteur de hashrate qui va compliquer le minage de cryptomonnaies.

À lire : Nvidia a un plan pour que les mineurs de cryptomonnaies cessent de pénaliser les joueurs

Cela dit, comme nous le disions plus haut, l’industrie est toujours paralysée par une pénurie de semi-conducteurs qui complique énormément la mise sur le marché de nouveaux produits. Avec désormais encore plus de produits à son catalogue, Nvidia va devoir batailler pour fournir des cartes graphiques à tout le monde sous peine d’encore créer de la frustration pour les joueurs et joueuses.

