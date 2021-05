Une mission spatiale dont le ticket est payé avec une crypto-monnaie ? C'est ce que vient d'annoncer Elon Musk. En 2022, une mission vers la Lune aura lieu, grâce au Dogecoin.

Il était déjà possible d’acheter des voitures Tesla avec des bitcoins. Désormais, on peut aussi se payer une mission spatiale avec une cryptomonnaie. C’est en tout cas ce que vient de clamer Elon Musk, le fondateur de SpaceX, dans un message publié sur Twitter le 9 mai 2021. L’année prochaine, dit-il, un satellite sera envoyé sur la Lune et, particularité de la mission, son voyage sera entièrement payé en… Dogecoin.

Pour qui suit le monde des cryptomonnaies, le Dogecoin est un nom déjà familier. Née en 2013, cette devise électronique repose sur les mêmes principes que le fameux Bitcoin : une monnaie numérique décentralisée, sans autorité centrale comme une banque, qui utilise des fonctions mathématiques pour produire de nouvelles unités. Mais surtout, le Dogecoin utilise un mème comme image de marque.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year

– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space

To the mooooonnn ! !https://t.co/xXfjGZVeUW

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021