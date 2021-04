Avec iOS 14.5, Apple vient de déployer une nouvelle fonctionnalité pour protéger la vie privée de ses utilisateurs et utilisatrices. L’App Tracking Transparency évite que vous soyez pistés partout sur votre mobile. On vous apprend comment ça marche.

Apple l’a suffisamment répété ces derniers mois, iOS 14.5 va donner un tour de vis sur la protection de la vie privée. La mise à jour du système qui est arrivée le 26 avril 2021 à 19h force les applications à demander le consentement des internautes avant de les pister d’app en app et de site web en site web.

Pour faire simple, chaque logiciel doit désormais demander (via une pop-up) l’autorisation d’utiliser l’IDFA (« IDentifier For Advertisers »), cet identifiant unique qui permet de construire un profil personnalisé dans le but de servir de la publicité ciblée. Jusqu’ici, ce mécanisme était activé par défaut : la mise à jour permet désormais de faire du cas par cas.

Interdire le suivi transversal

Il est aussi possible d’empêcher purement et simplement l’utilisation de l’IDFA pour celles et ceux qui le souhaitent. Rien de très compliqué, comme nous allons le voir.

Sur votre iPhone ou votre iPad, rendez-vous dans l’application Réglages, puis sélectionnez la catégorie Confidentialité et sélectionnez ensuite Suivi. Vous verrez sur l’écran un interrupteur vous permettant d’autoriser ou de refuser « les demandes de suivi d’app ». Basculez le sur off et plus aucune app ne sera autorisée à utiliser votre IDFA.

Si vous souhaitez une solution plus granulaire, la liste des apps demandant votre IDFA apparait en dessous de l’interrupteur général et il est possible de faire du cas par cas. « Si vous n’avez pas reçu l’autorisation de l’utilisateur pour activer le suivi, la valeur de l’identifiant publicitaire de l’appareil sera égale à zéro et vous ne pourrez pas le suivre », a rappelé Apple dans un communiqué daté du 5 avril.

Les applications n’obéissant pas à ces règles sont désormais bannies de l’App Store, purement et simplement. Tout comme celles qui tentent de contourner le système en créant un simili d’identifiant unique via d’autres méthodes comme le fingerprinting.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez aller plus loin, il est possible de désactiver d’autres paramètres pour limiter le suivi publicitaire. Vous pouvez sortir aussi du sillon de la régie publicitaire Apple, utilisée principalement sur l’App Store, en vous rendant dans Réglages, Confidentialité, Publicité Apple et en désactivant les Publicités personnalisées.

Cela aura pour effet de « limiter la capacité d’Apple à vous proposer des publicités pertinentes », mais « ne réduira cependant pas le nombre de publicités que vous recevrez » prévient le constructeur.

Une fois ces deux opérations effectuées, ni Apple ni les applications tierces ne pourront vous pister lors de l’utilisation de votre mobile. Attention, cela n’empêchera pas Google ou Facebook de vous servir de la publicité ciblée au sein de leurs applications avec les données que ces sites ont déjà collectées sur vous. Ici il est simplement question de limiter le suivi sur votre appareil mobile.

