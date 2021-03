Free a officialisé le lancement d'une marque Pro, dédiée aux professionnels. Pour moins de 50 euros par mois, l'offre associe une ligne fibre et un forfait mobile 5G.

Free avait une annonce à partager ce mardi 23 mars, à 10h, heure française. Mais elle ne concerne pas les particuliers. Ainsi, l’opérateur veut désormais séduire le public professionnel, en s’armant d’une offre internet + mobile au tarif agressif. Pour moins de 50 euros par mois HT sans engagement (39,99 euros la première année), les entreprises peuvent s’équiper d’une box fibre optique associée à un forfait 5G.

Baptisée Freebox Pro, cette nouvelle formule se base sur une box compacte compatible avec la fibre optique (7 Gbit/s en réception, 1 Gbit/s en émission), et dont la particularité est de basculer automatiquement sur le réseau 4G en cas de dysfonctionnement (pour ne pas à avoir à subir des coupures). Étonnamment, la box fait l’impasse sur le Wi-Fi 6 — les professionnels devront s’équiper.

Comment Free veut séduire les professionnels ?

Pour séduire les professionnels, Free a mis beaucoup de choses dans son offre : deux lignes téléphoniques avec appels illimités, fonctionnalité Wi-Fi invité, connexion simplifiée grâce à un QR Code, protection de type WPA3, un forfait mobile de 150 Go inclus (+ 9,99 euros par forfait supplémentaire), accès VPN, serveur NAS 1 To, 200 Go de stockage dans le cloud pour éviter les pertes de données…

Bien évidemment, les clients Freebox Pro pourront contacter une assistance dédiée. Free s’engage à « apporter une réponse en moins de 8h ouvrées » et a créé un support Premium composé d’experts. Pour aller encore plus loin, Free a intégré une intelligence artificielle dans sa box. Son rôle ? Détecter les dysfonctionnements plus rapidement.

À noter que le forfait mobile pro est également disponible. En dehors de l’offre fibre, il est proposé à 19,99 euros par mois (sans engagement).

Le prix ? 39,99 € la première année puis 49,99 € sans engagement !

Le plus qui fait vraiment plaisir ? Un forfait mobile #FreePro inclus avec la Freebox Pro pic.twitter.com/7k4XIzFeg3 — Free Pro (@FreePro) March 23, 2021

Outre les services et les fonctionnalités, Free mise sur ses tarifs pour faire la différence. Du côté d’Orange Pro, les offres Internet + Fixe + Mobile démarrent à 42 euros HT avec un engagement de 24 mois (et une réduction de 5 euros la première année). Chez Bouygues Telecom, on est à 44,99 euros par mois (29,99 euros la première année), sans forfait mobile et avec un débit à la baisse (2 Gbit/s en réception).

