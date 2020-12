Free annonce que sa clientèle Freebox Pop ou Freebox Delta avec Player Pop a droit à un accès gratuit pendant six mois au catalogue de Disney+. Ensuite, l'abonnement repassera au tarif normal.

Après ses annonces dans le mobile, Free passe au fixe. Deux jours après avoir présenté ses forfaits 5G, le quatrième opérateur choie une partie de sa clientèle possédant un abonnement Freebox Pop ou Freebox Delta avec Player Pop. En effet, elle peut accéder gratuitement à partir du 17 décembre, et pour une durée de 6 mois, à Disney+, l’un des géants de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Cette annonce rappelle l’intégration en début d’année du catalogue de Disney+ dans les offres de Canal+, sans frais. Mais dans le cas de Free, l’offre est très temporaire. Après ces six premiers mois, il faudra s’acquitter de l’abonnement mensuel de 6,99 euros pour garder l’accès à la plateforme. Il s’agit du montant de base en vigueur pour accéder au site de SVOD de Disney. Ce prix augmentera bientôt.

L’offre est séduisante, car sans engagement. La clientèle peut bénéficier d’une fenêtre de six mois pour consommer le catalogue, y compris quand les prix augmenteront de deux euros en février 2021, et résilier. Or, le début d’année 2021 marque l’arrivée de quelques productions d’importance, comme Wandavision, Soul et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et l’arrivée d’une rubrique plus adulte, Star.

Tant pis pour les propriétaires du Player Devialet

L’offre s’adresse aux clients actuels et nouveaux avec la Freebox Pop ou la Freebox Delta avec Player Pop. Par contre, comme le relève Frandroid, l’opérateur a visiblement choisi de faire l’impasse sur le Player Devialet, son nom n’étant jamais mentionné, alors qu’il s’agit d’un matériel coûteux et résolument tourné vers le haut de gamme. La clientèle ayant fait le choix de cette offre appréciera.

La Freebox Pop a été lancée cet été. Au même moment, l’opérateur a fait savoir que son player est aussi compatible avec la Freebox Delta, ce qui permet aujourd’hui à Free de toucher deux segments de sa clientèle — et, espère certainement l’entreprise, de créer un appel d’air favorable pour convaincre des internautes ayant choisi la concurrence de venir le rejoindre pour profiter du catalogue de SVOD sans frais, au début.

Le communiqué de l’opérateur précise que l’accès intégral aux contenus Disney+ est également possible via la Freebox Mini 4K, afin d’en profiter sur un téléviseur connecté à la box, mais aussi sur leur smartphone, leur tablette et console de jeu, avec un accès jusqu’à 4 écrans en simultané. En revanche, l’offre promotionnelle de six mois offerts gratuitement ne s’étend pas jusqu’à la Freebox Mini 4K.

