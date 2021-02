[Le Deal du Jour] Plus petit que ses pairs, l’iPhone 12 Mini n’en est pas moins performant. Mieux, il profite d’une réduction chez Amazon qui fait dégringoler son prix sous la barre des 800 euros.

Disponible depuis novembre dernier, l’iPhone 12 Mini se présente comme la mouture compacte de l’iPhone 12 classique. Mais la bonne surprise c’est qu’il ne s’agit pas là d’une nouvelle version de l’iPhone SE, puisqu’il embarque les mêmes caractéristiques haut de gamme que ses frères. On retrouve donc un écran OLED Super Retina XDR, une compatibilité 5G ou encore un double capteur arrière. Cela dit, il dispose en plus d’un argument que le reste de la gamme n’a pas : un prix réduit chez Amazon.

L’iPhone 12 Mini 64 Go est ainsi proposé à 769 euros chez Amazon, contre 809 euros en temps normal. Qui plus est, il bénéficie de la livraison Prime, ce qui vous permet de le récupérer en 1 jour ouvré.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 12 Mini ?

L’iPhone 12 Mini reprend le design de ses pairs, à savoir une esthétique proche de ce que proposaient déjà les iPhone 11, avec cependant des tranches plus aplaties. Évidemment, Apple oblige, les finitions ainsi que les détails sont soignés, avec notamment un double capteur dorsal configuré en carré.

Celui-ci intègre une caméra grand-angle et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun. Une définition que l’on retrouve dans la caméra frontale. L’écran OLED Super Retina XDR mesure 5,4 pouces, ce qui le rend très facile à prendre en main, et a une définition de 2 340 x 1 080 pixels.

En termes de performances, l’iPhone 12 Mini embarque la même puce A14 Bionic que l’iPhone 12 classique, et dispose donc de la même puissance. Quant à l’autonomie, l’iPhone 12 Mini est capable de tenir une journée complète d’utilisation avant de réclamer une charge. On retrouve également la technologie MagSafe qui le rend compatible avec la recharge sans-fil 15W ainsi qu’avec une série d’accessoires.

Quelles sont les différences avec l’iPhone 12 classique ?

Les différences avec l’iPhone 12 sont de taille… Littéralement. En effet, l’iPhone 12 Mini est plus petit, avec ses 5,4 pouces de diagonale contre 6,1 pouces pour l’iPhone 12 standard.

De même, sa batterie est plus réduite, ce qui joue sur l’autonomie. L’iPhone 12 jouit d’une endurance d’un jour et demi, et ce même avec une utilisation plus intensive.

