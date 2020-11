Maxime Claudel - 10 novembre 2020 Tech

Apple organise une nouvelle conférence ce mardi 10 novembre. Après l'Apple Watch en septembre et l'iPhone en octobre, l'accent sera cette fois mis sur le MacBook.

On peut dire qu’Apple a une fin d’année très chargée. En septembre, il officialisait deux nouvelles Apple Watch et autant d’iPad. En octobre, quatre iPhone et un HomePod mini venaient rejoindre le catalogue. Pour novembre, la firme de Cupertino a visiblement « encore une chose… » à montrer. Sauf immense surprise, le keynote prévu ce mardi 10 novembre sera centré sur les MacBook équipés de la propre puce d’Apple.

COMMENT VOIR LA CONFÉRENCE APPLE ?

Pour voir la présentation en direct, il faudra, comme toujours avec Apple, sacrifier son apéro : rendez-vous sur le site de la multinationale ou sur YouTube, à partir de 19h. On ne connaît pas la durée de l’événement.

Quand ? Le 10 novembre 2020 à 19h, heure française ;

Le 10 novembre 2020 à 19h, heure française ; Où ? Ici, sur le site d’Apple ou sur YouTube ;

Ici, sur le site d’Apple ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence Apple centrée sur ses nouveaux MacBook.

Qu’attendre de cette conférence ?

En juin dernier, à l’occasion de la WWDC, Apple officialisait son passage d’une architecture x86 à une architecture ARM pour ses ordinateurs. « Un moment historique », clamait Tim Cook, puisque cela permettra à la multinationale d’arrêter de se fournir chez Intel pour intégrer ses propres microprocesseurs sous technologie Apple Silicon. D’ici deux ans, les MacBook, iMac, Mac mini et Mac Pro seront équipés. Et tout porte à croire que les premiers modèles à en bénéficier seront officialisés aujourd’hui.

C’est en tout cas ce que faisait savoir Bloomberg dans un article publié le 2 novembre. D’après ses sources, trois MacBook seraient actuellement en préparation avec Apple Silicon : deux Pro (13 et 16 pouces) et un Air (13 pouces). Deux d’entre eux pourraient être officialisés pendant le keynote — les deux plus petits. Leur processeur serait basé sur la puce A14 Bionic, introduite cette année sur l’iPad Air et les quatre iPhone 12.

Le passage à une architecture ARM permettra aux Mac de se rapprocher toujours plus d’iOS en ayant accès aux milliers d’applications disponibles sur iPhone et iPad. Pendant la WWDC, les démonstrations faites avec Microsoft Office et la suite Adobe ont été convaincantes.

On devrait également connaître la date de déploiement de macOS Big Sur, prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation des Mac. Elle intègre des évolutions faisant penser à l’environnement iOS.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo