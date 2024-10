Lecture Zen Résumer l'article

Le personnage d’Harley Quinn est un incontournable de l’univers de DC Comics, régulièrement associé à celui du Joker, pour toujours plus de chaos. Alors que Lady Gaga brille dans Joker 2 : Folie à Deux, voici 4 éléments qui l’éloignent de l’interprétation de Margot Robbie, dans Birds of Prey.

Un Joker serait peu de choses sans son fidèle Arlequin. Le personnage d’Harley Quinn le prouve toujours un peu plus, à chacune de ses apparitions dans les comics et à l’écran. Créée spécialement pour Batman, la série animée, en 1992, cette anti-héroïne n’a connu que deux interprétations en chair et en os, depuis plus de trente ans.

En 2016, Margot Robbie (Barbie) est ainsi devenue la première actrice à avoir l’honneur d’endosser le costume bariolé de cette ancienne psychiatre, devenue agente du chaos aux côtés du Joker, dans l’affreux Suicide Squad, puis dans l’excellent film dédié Birds of Prey. Désormais, une adversaire de taille s’oppose à elle : Lady Gaga, qui rayonne dans Joker 2 : Folie à Deux, sorti le 2 octobre 2024 au cinéma. Voici donc 4 différences entre ces deux variations autour d’Harley Quinn.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Joker 2 : Folie à Deux.

Bye bye la batte de baseball

Dans Suicide Squad et Birds of Prey, Harley Quinn possède une fidèle batte de baseball, qui lui permet de tabasser tous les hommes sur son chemin (et le patriarcat au passage). Loin de cet attirail meurtrier, la version de Lady Gaga semble moins avide de sang, mais davantage attirée par le feu, n’hésitant pas à enflammer un piano à Arkham, pour pouvoir s’échapper aux côtés du Joker.

Margot Robbie et sa fameuse batte de baseball dans Suicide Squad // Source : Warner Bros

Chewing-gum or not chewing-gum ?

Dans Joker 2 : Folie à Deux, Harley Quinn possède une personnalité froide, plutôt posée. Son tempérament glacial se révèle surtout à la fin du film, lors d’une confrontation inattendue avec le Joker. Une interprétation à mille lieux de celle de Suicide Squad, bien plus énergique et colorée, dotée de la voix aiguë de Margot Robbie, et préférant la nonchalance d’un chewing-gum aux reprises dépressives de Frank Sinatra.

En août dernier, le réalisateur de Joker 2, Todd Phillips, confirmait auprès de Variety ce changement de direction : « La voix aiguë, l’accent, le chewing-gum et tous ces éléments excentriques du comics original, nous les avons retirés. Nous souhaitions qu’Harley Quinn puisse s’intégrer au Gotham que nous avions créé pour le premier film Joker. »

Say my Name

Au-delà de leur apparence physique ou de leurs traits de personnalité, ces deux versions d’Harley Quinn possèdent également un nom original légèrement différent. Dans Suicide Squad, son véritable patronyme est ainsi Harleen Quinzel, tandis que dans Folie à Deux, l’acolyte du Joker répond plutôt au doux surnom de Lee.

Peu d’autres informations seront données au fil du film sur sa véritable identité, masquée par de nombreux mensonges, jusqu’à ce que son nom ne soit finalement révélé, devenant à son tour Harleen Quinzel. À noter que dans Folie à Deux, personne, pas même le Joker, ne la surnomme Harley Quinn, le récit misant ainsi sur notre imaginaire collectif pour en déduire son futur.

Lady Gaga, la reine de Joker 2 // Source : Capture d’écran

Qui manipule qui ?

Dans les comics, ainsi que dans Suicide Squad, Harley Quinn est avant tout une psychiatre de renom, dont le mental a flanché lors de sa rencontre électrique avec le Joker, alors enfermé à Arkham. Folie à Deux prend un chemin bien différent, puisque cette fois, Harley Quinn est une patiente de cet hôpital psychiatrique traumatisant. Pire : elle a même été enfermée volontairement, à sa demande, afin de pouvoir rencontrer Arthur Fleck, et, surtout, son alter ego sous la forme du Joker. Si le film révèle qu’elle a tout de même suivi des études de psychologie, l’intrigue renverse complètement les rôles : cette fois, c’est Harley Quinn qui manipule l’esprit du Joker, et non l’inverse.

Bonus point commun : le goût pour la mise en scène

D’une manière totalement inattendue, Joker 2 : Folie à Deux nous embarque dans un univers de comédie musicale, où la notion de scène prend une place prépondérante dans l’intrigue. Un parti pris qui permet évidemment à Lady Gaga de démontrer à nouveau tous ses talents, en poussant la chansonnette, aux côtés de Joaquin Phoenix.

Avec ses numéros musicaux par dizaines, Folie à Deux dévoile un aspect crucial d’Harley Quinn, bien visible dans Suicide Squad et surtout dans Birds of Prey, avec une reprise improbable de Marilyn Monroe : le goût du personnage pour les mises en scène théâtrales et l’extravagance, avec une tendance plus prononcée pour la baston. Sur ce point, au moins, Lady Gaga et Margot Robbie pourraient bien être les sœurs les plus chaotiques du grand écran.

