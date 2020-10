Noémie Koskas - 07 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les versions 13 et 16 pouces du MacBook Pro d'Apple avec 512 Go de stockage sont en promotion sur Amazon. Le MacBook Pro 13 pouces est affiché à 1 930 euros au lieu de 2 129 euros, tandis que la version 16 pouces, initialement proposée à 2 699 euros, est désormais disponible à 2 350 euros.

Comme pour son MacBook Air, Apple a renouvelé son MacBook Pro 13 en 2020. Cette version, comme le MacBook Pro 16 pouces de 2019, a enfin troqué le controversé clavier papillon contre un Magic Keyboard plus confortable et robuste. Outre cette différence majeure, le MacBook Pro de la firme de Cupertino reste le compagnon idéal pour les métiers créatifs et la productivité.

Au lieu de 2 129 euros, le MacBook Pro 13 pouces avec 512 Go de stockage est affiché à 1 930 euros sur Amazon. La version 16 pouces, toujours avec 512 Go de stockage, est quant à elle disponible à 2 350 euros au lieu de 2 699 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui change dans la version 2020 des MacBook Pro ?

Si les différences entre les MacBook Pro en 2020 et les anciennes versions ne sont pas très nombreuses, la disparition du clavier papillon au profit du Magic Keyboard en est une notable. Ce nouveau clavier bénéficie d’une technologie ciseaux plus confortable, silencieuse et robuste. On le retrouve également sur la nouvelle gamme de MacBook Air. À côté de la Touch Bar, la touche physique Echap fait également son grand retour.

Quelles sont les caractéristiques de ces MacBook Pro ?

Tous les deux dotés d’une capacité de stockage de 512 Go, les MacBook Pro de 13 et 16 pouces embarquent des configurations différentes.

La version 13 pouces est propulsée par un processeur Intel Core i5 quadricœur épaulé par 16 Go de mémoire vive. Il s’agit là de la dernière génération de puce Intel, la dixième, ce qui assurera davantage de performances par rapport à l’ancienne version.

La version 16 pouces s’accompagne quant à elle d’un processeur Intel Core i7 hexacœur de neuvième génération, complété par 16 Go de mémoire vive là aussi.

Les MacBook Pro disposent par ailleurs d’un écran Retina avec la technologie True Tone, très confortable.

À qui s’adresse les MacBook Pro 13 et 16 pouces ?

Pour les créatifs et les professionnels en attente d’une machine fiable, très puissante et robuste, le MacBook Pro sera un compagnon idéal. Pour faire du montage vidéo, de la retouche photo ou du son, la version 16 pouces conviendra parfaitement. D’autant plus qu’elle se dote d’un système audio à six haut-parleurs et de micros de qualité studio, bien pratiques pour l’enregistrement de morceaux de musique. La diagonale du MacBook Pro de 13 pouces, aussi puissant, suffira pour des sessions de travail longues avec un format plus compact.

Pour en savoir davantage sur l’utilisation de l’ordinateur portable phare d’Apple, n’hésitez pas à lire notre test du MacBook Pro 13 pouces ainsi que notre test du MacBook Pro 16 pouces.

