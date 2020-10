Apple a discrètement retiré de son catalogue les casques audio conçus par d'autres constructeurs. Ce changement préfigure l'arrivée de son propre produit.

Le lancement du casque audio d’Apple est-il imminent ? C’est ce que suggère une récente modification du catalogue de la firme de Cupertino, remarquée par Bloomberg le 5 octobre. En parcourant le site de la multinationale, on peut constater qu’elle ne commercialise plus aucun produit audio conçu par des tiers — que ce soit des enceintes ou des casques. Les marques Logitech, Sonos et Bose sont les principales victimes de ce changement.

« Les employés des Apple Store ont reçu des instructions pour retirer les produits des rayons ces derniers jours. L’action de Sonos a perdu 7 % de sa valeur en raison de cette information », ajoute Bloomberg. Propriété d’Apple, les casques et écouteurs conçus par Beats ne sont pas affectés. Ils permettent d’ailleurs au rayon de ne pas être entièrement vidé.

Le casque audio d’Apple arrive bientôt

Apple doit avoir une idée derrière la tête s’il retire des produits de son canal de vente. Cela fait plusieurs mois que l’on prête à l’entreprise l’ambition de commercialiser un casque audio haut de gamme (avec des fonctionnalités poussées comme la réduction de bruit active). Il viendrait agrémenter la gamme composée aujourd’hui des AirPods et des AirPods Pro — deux succès. Dans cette optique, écarter la concurrence — comme le Headphones 700 de Bose — n’aurait rien d’étonnant pour qui voudrait offrir les meilleures chances à son produit. D’autant que le positionnement tarifaire devrait être très élevé (entre 300 et 400 euros, comme les casques haut de gamme actuels). Par le passé, Apple a déjà procédé ainsi en arrêtant de distribuer les produits Fitbit au profit des Apple Watch.

Le casque audio d’Apple, qui reposera sans doute sur des technologies déjà développées pour les AirPods (notamment la réduction du bruit active ou le son surround), pourrait être officialisé en même temps que la future gamme d’iPhone. Comme les smartphones n’ont pas été dévoilés à l’occasion du keynote de rentrée, leur présentation est attendue pour ce mois d’octobre, par l’intermédiaire d’une nouvelle conférence diffusée en ligne.

Il est en revanche plus surprenant de voir Apple tourner le dos à Sonos, en raison de la proximité des deux entreprises (exemple : la technologie de calibration TruePlay est exclusive aux iPhone). Le retrait des enceintes peut préfigurer l’arrivée d’un nouveau HomePod. À ce sujet, les rumeurs à propos d’une version plus petite et abordable sont fréquentes.

