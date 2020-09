Nvidia prend de l'avance du côté des processeurs graphiques. Avec sa série RTX 30, le constructeur montre qu'il sait encore faire un bond en puissance tout en gardant des prix mesurés.

Le hardware informatique a ses cycles. Certaines années, les performances font un bond et permettent de rendre accessible à de plus en plus de joueuses et de joueurs des configurations extrêmement musclées, capables d’afficher les plus beaux jeux vidéo ou de tirer parti des dernières avancées dans la création professionnelle. En 2016, Nvidia a sorti sa gamme de cartes graphiques de dixième génération GTX, mettant plusieurs longueurs à la concurrence tout en baissant le prix moyen sur chaque gamme. Depuis, le constructeur américain a enchaîné les annonces molles — son RTX ON vanté depuis quelques générations est presque devenu une blague tant la technologie d’éclairage dynamique n’a pas encore touché le grand public.

Mais ça, c’était avant le 1er septembre 2020 et la nouvelle gamme GeForce RTX 30.

RTX is enfin ON

Avec la gamme RTX 30, deuxième génération de cartes graphiques pensées autour du ray tracing en temps réel (on vous explique ce dont il s’agit ici), Nvidia rejoue un de ses coups de maître : prendre une avance considérable sur le marché et ridiculiser le monde des consoles de prochaine génération… qui ne sont pas encore sorties.

Quand la PS5 et la Xbox Series X se contentent de vendre du jeu vidéo en 4K à 60 images par seconde, dans des conditions incertaines où le joueur devra choisir entre fluidité et qualité d’image, Nvidia avance tranquillement du jeu vidéo en 8K HDR et un rafraîchissement de l’écran jusqu’à 360 images par seconde. L’occasion, également, de rappeler à AMD (éternel concurrent et fournisseur des dites consoles) et Apple (qui est entré dans le jeu du processeur récemment), que la firme de Santa Clara est prête pour un avenir encore plus lointain.

Et, pour enfoncer le clou, les prix de ces modèles ne sont pas en hausse par rapport à la précédente génération.

La Nvidia RTX 3070, annoncée plus rapide que la 2080 Ti, carte la plus rapide de la génération actuelle et vendue plus de 1 000 €, sera commercialisée à 519 € (499 $ hors taxe) en octobre. Le fleuron de la gamme, la RTX 3090, coûtera 1 549 € (1 499 $ hors taxe, disponible le 24 septembre) et affiche 50 % de puissance en plus que la Titan RTX actuelle, carte démesurée et « hors gamme »… avec 24 Go de mémoire vidéo, permettant théoriquement du jeu en 8K à 60 images par seconde. Le modèle entre les deux, la RTX 3080, coûtera 719 € € (699 $ hors taxe) et propose rien de moins que 2x la puissance d’une RTX 2080, capable de maintenir 60 images par seconde en 4K avec ses 10 de mémoire vidéo. Elle sera disponible le 17 septembre.

Tous ces modèles en Founders Edition, design de référence commercialisé par Nvidia, seront équipés d’un nouveau système de refroidissement silencieux — la 3090 aura besoin de 3 emplacements sur votre panneau arrière pour fonctionner. Nvidia a annoncé dans la foulée des tas d’outils et optimisations, allant des usages en recherche en intelligence artificielle à la création de films d’animation directement dans le moteur des jeux, en passant par le streaming de haute qualité.

En clair, on se retrouve dans un schéma où le développement des jeux vidéo à venir ces dix prochaines années sera bridé par des machines non évolutives et déjà dépassées par les dernières avancées du côté des PC. Évidemment, joueuses et joueurs PC auront de quoi apprécier la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X : les deux consoles vont permettre de généraliser dans les jeux des fonctionnalités encore trop marginalement utilisés par les développeurs — PS4 et Xbox One sont aujourd’hui à bout de souffle. Mais si l’on pouvait pensait que le jeu vidéo était arrivé à un plateau graphique ou en termes de fluidité, Nvidia prouve que le PC sait encore, en 2020, repousser les limites du genre.

Nous mettrons à jour nos guides d’achat après les tests de ces nouvelles cartes graphiques.

Nvidia RTX 30 : caractéristiques et prix

Nvidia RTX 3070 Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 3090 Cœurs Cuda 5 888 8 704 10 496 Fréquence boost 1,73 1,71 1,7 Mémoire graphique 8 Go 10 Go 24 Go Type mémoire GDDR6 GDDR6X GDDR6X Prix 519 € 719 € 1 549 € Date de sortie Octobre 2020 17 septembre 2020 24 septembre 2020

