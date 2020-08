Jérôme Durel - 20 août 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Nouvelle baisse de prix pour le MacBook Air 2020 sur Amazon : la version 256 Go est disponible 1 079 euros au lieu de 1 199, la 512 Go à 1349 au lieu de 1499.

Mis à jour au printemps, le MacBook Air 2020 opère certains ajustements bienvenus par rapport à son prédécesseur. Cette nouvelle version, débarrassée du décrié clavier papillon, est disponible à partir de 1 079 euros pour la version 256 Go chez Amazon contre 1 199 euros. C’est le prix plus bas jamais constaté sur la plateforme et cela tombe à point nommé pour la rentrée. Le modèle 512 Go (avec un CPU Intel Core i5) est quant à lui proposé à 1 349 euros au lieu de 1 499 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quoi de neuf sur cette version 2020 du MacBook Air ?

Visuellement, ce MacBook Air 2020 ne diffère pas de la version antérieure, mais il y a pourtant un changement ô combien important : le clavier. Exit le clavier papillon qui a connu tant de problèmes, place au Magic Keyboard qui repose sur un mécanisme à ciseaux. C’est plus classique, mais au moins ça fonctionne.

Cette cuvée 2020 est par ailleurs équipée de processeurs Intel de 10e génération avec un Core i3 dual core à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) sur le modèle 256 Go. Le modèle 512 Go est propulsé quant à lui par un Core i5 quadricœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz).

Quelles sont les autres caractéristiques ?

Ces deux configurations sont épaulées par 8 Go de RAM. C’est suffisant pour la plupart des usages classiques d’un MacBook Air. Bien évidemment, on retrouve un écran Retina très confortable. La connectique reste en revanche timide avec deux ports USB-C et un connecteur jack. Point.

Enfin sur l’autonomie, le MacBook Air 2020 reste excellent et dans la lignée de ses prédécesseurs avec environ 11 heures loin du chargeur annoncé par Apple en navigation web. Nous avons tenu 7 heures dans le cadre d’une utilisation durant notre test du MacBook Air 2020.

À qui se destine ce MacBook Air 2020 ?

Le MacBook Air est un ultra portable, il n’a pas vocation à effectuer des tâches gourmandes comme le montage vidéo avancé ou le jeu. En revanche, sa robustesse, sa légèreté et son autonomie lui permettent d’être transporté n’importe où pour faire de la bureautique. Autrement c’est un compagnon idéal pour les étudiants qui passent de longues heures sur les bancs de la fac ou les professionnels qui se déplacent régulièrement.

Si vous n’êtes pas certains que ce Mac soit celui qu’il vous faut, n’hésitez pas à consulter notre guide des différents MacBook en fonction de vos besoins.

