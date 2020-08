Alors que Donald Trump entend bannir TikTok le 20 septembre 2020, les internautes ont la possibilité de demander le rapatriement de toutes leurs informations, au cas où. Cela concerne notamment les vidéos que les membres ont publiées sur l'application mobile.

Vous ne l’ignorez sans doute pas, surtout si vous fréquentez TikTok : l’application de vidéo est la cible d’un décret du président américain Donald Trump, qui prévoit de la bannir le 20 septembre 2020. Compte tenu du poids de l’Amérique dans la technologie et le numérique, l’exclusion de TikTok pour des raisons géopolitiques n’affectera pas juste les internautes aux États-Unis : elle aura aussi des répercussions en Europe.

Les circonstances actuelles font peser de fortes incertitudes sur le devenir l’application — malgré le fait que des négociations sont menées avec Microsoft pour racheter la branche américaine de l’application et qu’il est question de construire un data center en Europe en 2022 pour accueillir les données des internautes européens. Dans ces conditions, tous les contenus des internautes apparaissent aussi en sursis.

Si le décret pris par Donald Trump peut aussi être interprété comme un levier pour peser dans les discussions entre Microsoft et ByteDance, la maison-mère de TikTok, et qu’il est par ailleurs tout à fait plausible que ByteDance mobilise des moyens juridiques pour aller contester en justice l’ordre présidentiel, la prudence commande de prendre dès à présent quelques mesures pour récupérer ses données.

Comment sauvegarder ses vidéos sur TikTok

Ouvrez tout d’abord l’application mobile sur votre smartphone et rendez-vous dans l’onglet « Moi », dans la barre de menu, en bas à droite de l’interface. Cliquez ensuite sur les trois points de suspension verticaux, en haut à droite de l’écran, et allez chercher la ligne qui est intitulée « Confidentialité et sécurité ».

À ce stade, vous devez maintenant chercher une autre ligne, intitulée « Personnalisation et données », qui se trouve dans la rubrique correspondante. Cliquez dessus et rendez-vous à la ligne « Télécharger tes données » (oui, l’application te tutoie, jeune entrepreneur). C’est dans cette section que vous pourrez demander la récupération de toutes vos informations. Attention, TikTok vous prévient que cette étape peut prendre du temps.

L’application signale que la collecte de toutes vos informations pour vous les proposer en une fois peut nécessiter jusqu’à 30 jours. Dans la mesure où le décret présidentiel émis le 6 août prévoit une échéance à 45 jours, mieux vaut sans doute ne pas trainer, quitte à refaire une autre demande ultérieurement. Dans notre cas, TikTok estime que notre demande sera traitée en un à deux jours.

Les informations rassemblées dans l’archive comprennent les éléments du profil (nom d’utilisateur, photo, description, le mail et le numéro de téléphone), les paramètres de TikTok (réglages de confidentialité, de langue ou encore de notifications), mais surtout l’activité : les vidéos bien sûr, mais aussi l’historique des commentaires, des tchats, des achats, des J’aime et des favoris.

L’archive pourra être téléchargée pendant une brève période de temps. Au-delà, elle ne sera plus disponible. Il sera toutefois possible d’en redemander une, en exécutant de nouveau toute cette démarche. Une fois celle-ci lancée, l’application vous adresse un message dans votre boîte de réception pour vous dire que le processus est en cours. Un autre message vous sera envoyé dès que le processus sera terminé.

