Microsoft a officialisé la date de l'intégration de la technologique xCloud dans le Xbox Game Pass. Les abonnés Ultimate pourront en profiter sans surcoût à compter du 15 septembre.

Microsoft est prêt à passer à la vitesse supérieure avec le Xbox Game Pass, comme on a pu l’entrevoir, déjà, dans la dernière conférence intitulée Xbox Games Showcase (centrée sur la Xbox Series X). Dans un communiqué envoyé à la presse le 4 août, la firme de Redmond annonce la date d’intégration de la technologie xCloud dans son service de jeux vidéo par abonnement : ce sera donc pour le 15 septembre.

Dans un premier temps, Microsoft proposera le jeu en streaming aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate en bêta, au sein de 22 pays (la France y compris). Concrètement, plus de cent jeux seront accessibles sans surcoût sur les smartphones et les tablettes Android compatibles. La liste comprend Gears 5, Destiny 2 ou encore l’inédit Tell Me Why (dont le premier épisode sera disponible le 27 août).

Microsoft précise les modalités de lancement du jeu vidéo en streaming

Project xCloud, qui n’est pas un service ou une plateforme aux yeux de Microsoft, est une technologie de cloud gaming qui permet de toucher un public inédit et d’offrir aux joueurs Xbox une nouvelle manière de s’adonner à leur passion (exemple : continuer une partie à l’extérieur de chez soi). Ces derniers mois, les infrastructures de Microsoft ont été testées par le grand public, grâce à une bêta fermée. Project xCloud nécessite une connexion de 10 Mbps, en Wi-Fi ou en LTE, pour fonctionner.

Sur mobile, on retrouvera tout l’écosystème Xbox : la liste d’amis, les Succès, les paramètres de la manette ou encore ses sauvegardes de jeu. « Vous pourrez continuer votre campagne Gears 5 en quittant votre domicile ou, si votre colocataire occupe la télévision, vous pourrez toujours terminer un assaut dans Destiny 2 avec des amis », explique Microsoft.

Pour accompagner le lancement de son offre cloud gaming, Microsoft s’est rapproché de plusieurs accessoiristes. On connaissait déjà la mini manette conçue par 8BitDo. Mais il y aura aussi d’autres produits fabriqués par Razer, PowerA ou encore Nacon. Ils sont spécifiquement pensés pour un usage mobile, transformant parfois un smartphone ou une tablette en copie de Nintendo Switch.

La liste des jeux

Microsoft n’a pas communiqué sur l’intégralité du catalogue concerné par la fusion entre le Xbox Game Pass et Project xCloud, amené à évoluer.

Voici la liste des jeux confirmés pour le lancement :

Ark : Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaign)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War : Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5 : Guardians

Halo Wars : Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo : The Master Chief Collection

Halo : Spartan Assault

Hellblade : Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max : The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest : Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore : Definitive Edition

Ryse : Son of Rome

Sea of Thieves : Anniversary Edition

State of Decay 2 : Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2 : Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Crédit photo de la une : Microsoft

