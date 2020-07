Pierre Bourgès - 23 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] La version 13 pouces 2020 de l'Apple MacBook Pro avec 256 Go de stockage est enfin en promotion. On la trouve aujourd'hui à 1 380 euros via Acheter sur Google grâce à un code promo, au lieu de 1 499 euros habituellement.

Renouvelé il y a quelques mois, le MacBook Pro 13 pouces 2020 est le dernier de la gamme à avoir entériné disparition du controversé clavier papillon. On trouve à la place le nouveau Magic Keyboard, plus classique, mais plus robuste. Cette nouvelle version connait aussi d’autres nouveautés comme, par exemple, un stockage minimum de 256 Go au lieu de 128.

Le MacBook Pro 13 2020 est disponible dans sa configuration basique à 1 380 euros via Acheter sur Google. Pour bénéficier de cette réduction de 120 euros sur le prix initial, il faudra ajouter le code PROMOJUILLET8 au moment du paiement.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que la version 2020 du MacBook Pro 13 a de plus ?

Au premier abord, les différences ne sautent pas aux yeux avec les anciennes versions. Pourtant, certaines sont attendues depuis longtemps. Le clavier papillon, par exemple, disparait officiellement de la gamme MacBook après avoir été ajouté aux MacBook Air et Pro 16″. Il se dote désormais du nouveau Magic Keyboard avec une technologie ciseaux, plus classique, mais plus robuste.

D’autres nouveautés pratiques sont bienvenues comme l’abandon du stockage de base de 128 Go pour commencer directement à 256. On retrouvera également à côté de la Touch Bar le retour de la touche physique Echap, qui manquait cruellement à certains.

Quelles sont les autres caractéristiques ?

En plus de ses 256 Go de SSD, ce MacBook Pro est propulsé par un Intel Core i5 épaulé de 8 Go de RAM. Si ce n’est pas la dernière génération de puce Intel, on se consolera avec une partie logicielle bien maitrisée pour optimiser au mieux les performances. Ce MacBook Pro n’est pas une bête de compétition, mais sa configuration lui permet tout de même de faire de la retouche photo ou du montage vidéo dans des conditions correctes.

En plus de cela, on retrouve un écran Retina Full HD, très confortable au quotidien, et deux ports USB-C très pratiques.

J’ai besoin de plus de stockage, quelles sont les autres versions ?

En ce moment, le MacBook Pro 13″ 2020 en 512 Go profite également d’une promotion. Il passe de 2 129 euros à 1 779 avec le code PROMOJUILLET8. En plus du stockage, vous gagnerez en performances sur ce modèle puisqu’il se dote d’un Intel Core i5 de dixième génération épaulé par 16 Go de RAM.

Autrement, la version avec 1 To de SSD est elle aussi en promotion. Vous pouvez la retrouver à 2 029 € au lieu de 2 379 via Acheter sur Google, toujours avec le code PROMOJUILLET8. Là aussi, on retrouvera un Intel Core i5 de dixième génération avec 16 Go de RAM.

Si vous ne savez pas vers quel MacBook vous diriger, n’hésitez pas à consulter notre guide des différents MacBook en fonction de vos besoins.

Qu’est-ce que c’est Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme du géant américain qui regroupe la plupart des commerçants en ligne reconnus. Ici, par exemple, le MacBook Pro 13 2020 dans sa version 256 Go est vendu et expédié par Rue du Commerce. Google ne s’occupe que de la transaction pour la sécuriser et assurer la garantie. La plateforme propose aussi des codes promo exclusifs qui permettent une remise supplémentaire bienvenue.

