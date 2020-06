Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour l'iPad à la WWDC. Les tablettes d'Apple accueilleront les nouveautés d'iOS 14 pour iPhone, mais également plusieurs nouveautés dédiées aux tablettes tactiles.

L’iPad recevra plusieurs améliorations avec la prochaine version d’iPadOS. Comme les iPhone, les iPad auront accès aux widgets interactifs et aux améliorations d’iOS 14, mais les tablettes tactiles auront également des fonctionnalités dédiées.

Photos permettra d’afficher les photos en plus grand, Fichiers a de nouvelles options pour accéder plus facilement aux items et Music occupe mieux l’espace — vous pourrez par exemple conserver les informations sur un morceau tout en ayant les paroles qui s’affichent sur la droite de l’écran.

Les popups ont été complètement repensées sur iOS et iPadOS : Siri ou vos appels entrants ne viennent plus s’afficher en plein écran, mais dans un coin de votre écran, pour éviter de couper ce que vous êtes en train de faire. De son côté, la recherche par Spotlight devient bien plus polyvalente, se rapprochant de la recherche que l’on retrouve sur macOS. On peut, en tapant des lettres, faire des recherches dans des documents ou accéder à des sites web.

Apple a également amélioré les fonctions natives du Pencil, son stylet disponible sur plusieurs gammes d’iPad. Le logiciel reconnaît bien mieux l’écriture manuscrite et les dessins grâce à Scribble, ce qui permet de transformer les dessins en schémas beaucoup plus précis (transformation des courbes en lignes droites, par exemple) ou de faire des recherches à partir de mots écrits. Une note écrite à la main sur Notes pourra être convertie en texte en un clic et partagée dans d’autres applications.

Crédit photo de la une : Apple