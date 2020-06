Vous pourrez enfin choisir de ne pas utiliser Safari ou Mail comme logiciels par défaut sur votre iPhone ou votre iPad.

Une des annonces les plus importantes d’iOS et iPadOS 14 a été complètement cachée par Apple, dans l’un des écrans récapitulant les nouveautés du système d’exploitation. Dans un tout petit rectangle, au milieu de fonctionnalités développées par les intervenantes de la WWDC 2020, on trouve une mention accolée à la roue des réglages : Définir le navigateur et le client mail par défaut.

Vous avez bien lu : il sera possible de ne pas utiliser Mail ou Safari par défaut sur iPhone ou iPad. Non que les applications Apple soient mauvaises, au contraire, mais les utilisateurs demandent d’avoir le choix depuis de nombreuses années maintenant. D’autant que les applications permettant la navigation sur le web et la gestion des mails sont souvent au cœur de la productivité : devoir passer d’une application à l’autre selon l’appareil que l’on utilise n’a aucun sens. Aujourd’hui, il est tout à fait possible d’utiliser Chrome ou Outlook sur un produit mobile Apple, mais les applications qui s’ouvriront par défaut seront toujours celles d’Apple.

À la rentrée, quand Apple mettra à jour sa flotte d’appareils, il sera donc possible de choisir quelle application sera lancée par défaut.