Le mode sombre est de plus en plus répandu dans nos usages. C'est désormais au tour de l'application Google d'en bénéficier, que ce soit sur iOS ou Android.

Depuis quelques années, les développeurs d’applications et les fournisseurs de systèmes d’exploitation ont embrassé la mode du thème sombre, qui permet de soulager nos yeux (et dans certains cas, les batteries de nos téléphones). Dans un tweet publié le 19 mai, Google a annoncé le déploiement de cette option d’affichage dans son application éponyme, disponible sur Android et iOS.

L’application Google, à ne pas confondre avec le navigateur Chrome, permet d’effectuer rapidement des recherches sur des sujets qui nous intéressent. Elle comprend même l’intégration de Google Lens. Pour passer au mode sombre, il n’y a strictement rien de sorcier. Attention, le déploiement se fait progressivement, il faudra donc que certains utilisateurs patientent.

À lire : Comment activer le mode sombre sur WhatsApp

Comment activer le mode sombre de Google sur iOS (12 et 13)

Bonne nouvelle, l’application Google s’ajustera automatiquement au réglage du système d’exploitation. En somme, si vous utilisez déjà votre iPhone, votre iPad ou votre iPod avec le mode sombre, l’application Google s’affichera de la même manière. Pour rappel, le mode sombre a été introduit sur les appareils mobiles Apple depuis iOS 13.

Voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans Réglages

Puis dans Luminosité et affichage

Choisissez le monde sombre ou le basculement en automatique entre les modes clairs et sombre selon l’heure de la journée.

C’est fait : Google s’adaptera à votre préférence.

À lire : Comment activer le mode sombre sur Instagram

Comment activer le mode sombre de Google sur Android

Sur Android 10, la manipulation est globalement la même.

Rendez-vous dans les Paramètres

Puis Affichage et luminosité

Choisissez le mode sombre ou l’activation automatique du mode sombre

Et si l’on ne veut pas du mode sombre ?

Google a bien évidemment pensé à un mode manuel pour les cas suivants :

Un smartphone qui n’a pas iOS 13 ou Android 10 ;

Un smartphone qui a iOS 13 ou Android 10 réglé sur le mode sombre mais dont l’utilisateur ne veut pas dans l’application Google (ou l’inverse).

Pour forcer l’une des deux options (clair ou sombre), il faudra passer par les paramètres de l’application : Plus > Paramètres > Thème.

Crédit photo de la une : Google