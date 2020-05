Le nouveau site de Facebook.com commence à être déployé pour tous les utilisateurs. Comment active-t-on cette nouvelle interface ? Et si elle ne vous plaît pas, comment revient-on à l'ancienne ? Cet article vous guide.

Après 16 ans de parfois bons et parfois médiocres services, Facebook fait peau neuve. Fin 2019, le réseau social le plus utilisé au monde a dévoilé une nouvelle version, testée par quelques utilisateurs chanceux. En mai 2020, la version finale est prête à être testée à grande échelle et Facebook a annoncé sa diffusion globale à tous les comptes.

La nouvelle interface de Facebook ne manquera pas de recevoir son lot de critiques, car tout changement d’interface est peu apprécié dans un premier temps, avant d’entrer dans les mœurs. Mais le nouveau Facebook présente bien des améliorations qui manquaient au site rustique d’avant. On peut notamment voir que l’interface sur ordinateur de bureau se rapproche de celle présente sur les applications mobiles, en plus d’être plus légère.

Comment l’activer ? Qu’est-ce qui change ? On vous explique tout.

À lire : Comment passer Facebook.com en mode sombre

Comment activer le nouveau Facebook ?

Rien de plus simple si vous êtes éligible.

Connectez-vous à Facebook, en version web.

Cliquez sur la petite flèche en haut à droite à côté du point d’interrogation.

Cliquez sur Passer au nouveau Facebook

Et c’est tout. Vous aurez la nouvelle interface. Si vous ne voyez pas l’option dans le menu qui part de la flèche, c’est que vous n’êtes pas encore éligible : patience !

Comment revenir à l’ancienne interface ?

Si vous n’aimez pas le nouveau Facebook, il est possible, pour l’instant, de continuer à utiliser l’ancienne interface. La procédure est très simple.

Cliquez sur la petite flèche en haut à droite.

Cliquer sur Passer à la version classique de Facebook.

Une petite pop-up s’affichera pour vous demander votre avis sur ce choix. Vous pouvez ne pas y répondre, mais vous perdez le droit de grommeler que c’était mieux avant quand la version définitive sera déployée.

Qu’est-ce qui change ?

Le mode sombre

La nouvelle version de Facebook.com permet d’activer le mode sombre sur le web. Cela permet d’avoir une expérience cohérente entre les versions mobiles et la version sur ordinateur de bureau.

À lire : Comment activer le mode sombre sur Instagram

Plus accessible

Le nouveau Facebook réorganise l’écran d’accueil dans un format plus moderne, mettant en avant l’accessibilité. Sur la droite, on trouve une liste de contacts pour lancer des conversations Messenger qui ressemblent désormais à celles de l’application. Sur la gauche, on se retrouve avec des liens vers les sections de Facebook les plus populaires, les groupes et les événements en tête. Pour vous organiser, des raccourcis vers vos groupes et pages favoris sont directement disponibles. Les actions plus avancées sont aussi plus complètes et plus efficaces : la création de groupe et de publicité a été repensée.

Le centre de la page reste dédié à la timeline, ce fil d’actualité où vous retrouverez les publications agrégées des groupes, des pages et de vos amis. Il a été conçu pour mieux mettre en avant le contenu vidéo depuis Facebook Watch.

Plus rapide

C’est peut-être le point qui fera basculer la plupart des utilisatrices et utilisateurs : le nouveau Facebook.com bénéficie d’un code plus récent, ce qui le rend bien plus rapide sur navigateur que l’ancienne interface. Actions, clics et transitions entre les pages sont plus fluides.

À lire : Comment activer le mode sombre sur WhatsApp

Crédit photo de la une : Facebook