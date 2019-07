Apple discuterait avec LG et Samsung pour intégrer des écrans 120 Hz à sa gamme iPhone de l'an prochain.

On connaît peut-être l’un des principaux arguments de la gamme 2020 d’iPhone. Selon un tweet du leaker Ice Universe publié le 21 juillet 2019, les smartphones conçus par Apple pourraient passer à un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 60 pour les modèles actuels). Ils devraient alors réemployer l’argument ProMotion, à l’œuvre sur les iPad Pro depuis la seconde génération.

Pour parvenir à ses fins, la firme de Cupertino serait en discussion avec Samsung et LG, qui fournissent les dalles AMOLED. Aujourd’hui, cette technologie d’affichage est encore loin d’un marché de masse : seules les deux générations de Razer Phone, qui s’adressent aux joueurs, grimpent à 120 Hz — avec une dalle LCD. Ce point fait lever un petit doute sur la possibilité de voir des iPhone OLED 120 Hz de si tôt. Le seul smartphone équipé d’une dalle OLED mieux rafraîchie que la moyenne est le OnePlus 7 Pro, qui affiche 90 Hz au compteur.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu

— Ice universe (@UniverseIce) July 21, 2019