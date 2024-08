Lecture Zen Résumer l'article

Proton Pass évolue : le gestionnaire de mots de passe gère aussi la biométrie pour déverrouiller le coffre-fort. Tout le monde n’est pas éligible, néanmoins.

Un gestionnaire de mots de passe qui n’a plus forcément besoin d’un mot de passe pour fonctionner. Voilà comment on pourrait résumer la dernière évolution de Proton Pass, annoncée le 8 août 2024. Dorénavant, on peut déverrouiller le logiciel au moyen de son empreinte digitale — une fonction que l’on retrouve déjà chez la concurrence.

Proton Pass s’ouvre à la biométrie

Proton s’est lancé dans le marché des gestionnaires de mots de passe au printemps 2023, avec une disponibilité générale en juin. Il a été publié en open source en juillet.

L’arrivée de la biométrie dans Proton Pass est toutefois limitée à celles et ceux qui acceptent de payer un abonnement mensuel ou annuel (le premier prix démarre à 1,99 euro par mois), ce qui laisse la clientèle gratuite sans cette option. Pour celle-ci, la méthode de déverrouillage classique avec le mot de passe maître reste la norme.

La biométrie arrive dans Proton Pass. // Source : Proton

D’autres excellents gestionnaires de mots de passe, comme Dashlane, Bitwarden, 1Password ou NordPass ont choisi une approche différente, en rendant accessible cette fonctionnalité à tout le monde. En revanche, ils réservent eux aussi des services et des options à leur clientèle payante — par exemple, l’accès à un VPN.

Pour séduire le public et garder leur compétitivité, les gestionnaires de mots de passe doivent régulièrement sortir des nouveautés. Proton Pass aussi. On a ainsi assisté à la prise en charge des passkeys (ou clés d’accès) et la sortie d’un tableau de bord sur la qualité des mots de passe. Le 8 août, il a aussi été annoncé la sortie d’une gestion de l’identité en ligne.

👉Lire notre avis sur Proton Pass

Les meilleurs gestionnaires de mots de passe en 2024

Les meilleurs Gestionnaires de mots de passe

Petit prix NordPass Nouveau venu sur le secteur

Même groupe que NordVPN Valeur sûre 1Password Le plus connu et l’un des plus vieux

Interface modernisée Qualité-prix Dashlane Un gestionnaire français

Surveille le dark web

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Les meilleurs gestionnaires de mots de passe Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+