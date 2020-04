Le gouvernement autorisera la population à circuler sans attestation de déplacement dérogatoire pour des trajets n'excédant pas 100 km de rayon depuis le domicile. Au-delà, il faudra toujours l'autorisation. Des outils en ligne existent pour savoir jusqu'où vous pouvez vous déplacer.

C’est l’un des grands changements du plan du gouvernement face à la crise sanitaire. Le 11 mai, il ne sera plus nécessaire d’avoir sur soi une attestation de déplacement dérogatoire pour les trajets quotidiens, tant que ceux-ci ont lieu dans un rayon de 100 km autour du domicile. C’est un assouplissement notable, car aujourd’hui il est interdit de s’éloigner à plus d’un km chez soi et de sortir sans attestation.

Cette limite de 100 km vise à éviter trop de voyages entre les différentes régions françaises et, donc, de propager le virus alors que Paris souhaite justement pouvoir mettre en place un déconfinement progressif et régionalisé : en clair, si la situation sanitaire est favorable, certains départements pourront alléger les contraintes sur la population, alors que d’autres devront toujours faire un effort.

De fait, ce nouveau seuil ne sera jamais franchi dans l’immense majorité des cas : ce n’est en effet pas tous les jours que l’on doit faire 100 bornes, hormis quelques professions très spécifiques. Qu’il s’agisse d’aller faire ses courses, d’emmener ses enfants à l’école ou de se rendre au travail, tout se joue en général dans un rayon resserré de quelques (dizaines de) kilomètres.

Au-delà, il faudra par contre justifier de l’importance du déplacement impérieux avec un bon de sortie rempli.

Reste qu’il n’est pas évident de se représenter un cercle de déplacement dont le rayon mesure 100 km. Cependant, des outils en ligne permettent d’estimer le trajet maximal qu’il est possible d’accomplir sans avoir une attestation en poche.

Sur Google Maps

Sur Maps, il n’est pas possible de dessiner un rayon, mais le traçage de segments, successifs ou non, est permis. Pour cela, positionnez-vous par exemple sur votre domicile et, avec un clic droit sur la souris, demandez à effectuer une mesure de distance dans le menu contextuel. Un bouton apparaîtra alors sur la carte, à l’endroit où vous avez fait la manipulation.

Cliquez autour pour tracer un premier segment et ensuite tirez le second point dans la direction de votre choix pour atteindre 100 km. Il vous faudra dézoomer, car l’échelle de la carte risque ne de pas convenir. À partir du centre de Paris, il est par exemple possible de parcourir toute l’Île-de-France et d’atteindre des villes comme Orléans, Chartres, Évreux ou Soissons.

Sur CalcMaps

Autre outil, plus pratique pour l’estimation que l’on cherche à avoir, CalcMaps. Ce site permet de dessiner des cercles sur la carte. Il suffit de cliquer sur l’icône correspondante dans le menu puis de cliquer et de déplacer en même temps la souris pour faire apparaître le cercle. Là encore, il vous faudra dézoomer si vous voulez faire apparaître entièrement la zone dans laquelle vous avez le droit de circuler sans attestation.

Des outils vous permettent en outre de modifier la taille du rayon et l’emplacement de son centre, si jamais vous avez été imprécis. Le site indique ne pas collecter les données de ses visiteurs, à commencer par les adresses qu’ils rentrent sur le site. Vous pouvez toutefois si vous voulez indiquer une adresse alternative, mais proche de chez vous, pour avoir quand même une estimation sans rien révéler de votre domicile.

Sur Géoportail

Autre possibilité, mais qui s’écarte un peu de la règle édictée par le gouvernement : le site français Géoportail fournit depuis 2016, en version bêta, un outil de calcul d’isochrones et d’isodistances. Il s’agit d’options permettant d’évaluer la distance que l’on peut franchir en un temps donné (pour l’isochrone) ou quel endroit il est possible d’atteindre en parcourant telle ou telle distance, mais pas à vol d’oiseau.

Pour expérimenter ces mesures qui tiennent compte de la voirie, connectez-vous sur Géoportail et ouvrez le menu latéral à droite, accessible via la clé à molette. Dans le menu des mesures, choisissez « Calculer une isochrone » puis l’option des distances. Entrez 100 km dans le champ requis et vérifiez que le mode de transport est la voiture (vous n’allez pas faire ça à pied, si ?), ainsi que l’adresse du point de départ.