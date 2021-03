L'attestation de déplacement fait son grand retour pour permettre aux Françaises et aux Français de s'auto-donner le droit de sortir. Même dans les territoires confinés, elle permet de sortir à n'importe quel moment de la journée, sans limite de temps, jusqu'au couvre-feu.

S’auto-donner l’autorisation de se déplacer est la spécificité française de cette période de pandémie. Depuis le début du premier confinement, les attestations se suivent et se ressemblent. Depuis le samedi 20 mars, les mesures de couvre-feu et de confinement le week-end ont été remplacées par un programme double : un couvre-feu de 6h à 19h dans les départements où la situation épidémique est sous contrôle et un confinement toute la semaine, doublé d’un couvre feu, dans les départements où la situation n’est pas sous contrôle. Ce « confinement local » s’applique à 16 départements à la date du samedi 20 mars.

Mais contrairement aux autres confinements, les confinements débutés en mars 2021 ont une particularité : il est possible de sortir, sans limite de temps, dans un rayon de 10 km, pour se promener — si et seulement si une attestation dérogatoire est bien remplie.

Où télécharger les attestations de déplacement

Comme d’habitude, seuls les sites officiels du gouvernement et l’application TousAntiCovid (TAC) proposent des attestations « homologuées ». Elles sont regroupées à cette adresse. En date du 20 mars 2021 à 8h, le gouvernement n’a pas mis en place l’attestation numérique et n’a pas mis à jour TousAntiCovid.

Vous pouvez télécharger ou remplir une attestation de déplacement dérogatoire directement en suivant ces liens :

Vous pouvez également remplir cette attestation dans l’application TousAntiCovid (TAC), disponible sur iOS et Android.

Il existe deux autres attestations qui couvrent différents cas de figure, qui ne sont pas pris en compte par l’attestation individuelle : les déplacements professionnels et les déplacements scolaires.

L’attestation de déplacement professionnelle, à l’usage des personnes travaillant en dehors des horaires du couvre-feu peut-être téléchargée en suivant ces liens :

L’attestation de déplacement scolaire est prévue pour aller chercher ou déposer ses enfants à l’école, dans le cas où cette activité se ferait avant 6h ou après 18h.

Comment présenter l’attestation de déplacement

Impression de l’attestation avec une imprimante

Présentation de l’attestation dûment remplie par un générateur disponible sur les sites du gouvernement.

Présentation de l’attestation recopiée à la main sur papier libre

Montrer le code QR généré par l’application TousAntiCovid. L’application sauvegarde les champs que vous complétez, ce qui vous permettra de ne la remplir entièrement qu’une fois.

Où et quand l’attestation sera-t-elle nécessaire ?

À partir du 20 mars 2021, de 19h à 6h, partout en France. Dans les départements en confinement, il faudra la présenter à n’importe quelle heure de la journée, quel que soit le déplacement. L’attestation est désormais en deux parties : la première concerne le couvre-feu, la deuxième le confinement.

Quels sont les départements confinés ?

Pas de Calais

Nord

Somme

Oise

Seine Maritime

Eure

Alpes-Maritimes

Aisne

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d’Oise (95)

Dans quel cas doit-on utiliser une attestation de déplacement ?

Le couvre-feu est plus restrictif que le confinement, dans les départements où ce dernier est mis en place. Dès lors, il convient de distinguer les deux moments, qui s’appliquent à tout le territoire.

Dans les départements qui ne sont pas confinés

Que peut-on faire entre 19h et 6h munis d’une attestation personnelle de déplacement ?

Se déplacer entre le domicile et le lieu de travail , d’enseignement ou de formation ou faire un déplacement professionnel non évitable. Cette première case concerne notamment les travailleurs indépendants : les salariés doivent utiliser l’attestation de déplacement professionnelle remplie par leur entreprise.

, d’enseignement ou de formation ou faire un déplacement professionnel non évitable. Cette première case concerne notamment les travailleurs indépendants : les salariés doivent utiliser l’attestation de déplacement professionnelle remplie par leur entreprise. Se déplacer pour des soins ou des achats de médicament.

Se déplacer pour motif familial impérieux , assistance à une personne vulnérable ou garde d’enfants.

, assistance à une personne vulnérable ou garde d’enfants. Se déplacer en situation de handicap , de manière accompagnée.

, de manière accompagnée. Se déplacer pour une convocation judiciaire ou administrative.

ou administrative. Se déplacer pour des missions d’intérêt général .

. Se déplacer pour rentrer chez soi après un transit de longue distance (train, avion, etc.)

(train, avion, etc.) Se déplacer brièvement pour les besoins de ses animaux de compagnie, dans un rayon de 1 km autour de chez soi.

Dans les départements qui sont confinés

Toutes les mesures précédentes s’appliquent

Achats professionnels et livraisons à domicile sans limite de périmètre

Achat et retraits des commandes, dans une limite de 30 km

Déménagement sans limite de périmètre

Activités physiques d’extérieur et promenades dans une limite de 10 km

dans une limite de Démarches administratives dans une limite de 30 km

Lieux de cultes dans une limite de 30 km

Participation à des rassemblements autorisés sans limite de périmètre

Tableau récapitulatif

Mesure Horaire Périmètre Activité professionnelle et formation* Tout le temps Sans limite Soins et médicaments* Tout le temps Sans limite Motif impérieux* Tout le temps Sans limite Se déplacer en situation de handicap* Tout le temps Sans limite Convocation judiciaire ou administrative* Tout le temps Sans limite Déplacement de transit et longue distance* Tout le temps 30 km / sans sortir du département Animaux de compagnie Tout le temps, mais bref 1 km Achats professionnels et livraisons à domicile* De 6h à 19h en zone confinée Sans limite Achats personnels De 6h à 19h en zone confinée 30 km / sans sortir du département Déménagement* De 6h à 19h en zone confinée Sans limite Promenade De 6h à 19h en zone confinée 10 km / sans sortir du département Démarches administratives De 6h à 19h en zone confinée 30 km / sans sortir du département Lieu de culte De 6h à 19h en zone confinée 30 km / sans sortir du département Rassemblements autorisés* De 6h à 19h en zone confinée Sans limite

Les personnes dans des départements non confinés peuvent se rendre dans les départements confinés pour les catégories avec une astérisque, dans un rayon de 30 km ou si le département est sur un transit de longue distance.

Que faire dans une ville confinée ?

Les attestations de déplacement ont été mises à jour pour prendre en compte le cas où une ville serait placée sous le régime du confinement local. Que ce soit sur TousAntiCovid ou sur les attestations numériques, de nouvelles catégories sont apparues pour Nice ou Dunkerque, premières villes confinées, qui s’ajoutent aux premières.

Vous pouvez donc utiliser les mêmes attestations dans les villes confinées, et utiliser si besoin une catégorie à partir de la numéro 9 pour des activités spécifiques à ces zones.

Quels sont les commerces ouverts ?

Le gouvernement a choisi sans grande logique des catégories de commerces pour les faire entrer dans une liste dite de « commerces essentiels ». Nos lectrices et lecteurs en jugeront la pertinence :

les commerces ouverts lors des deux premiers confinements,

les librairies,

les disquaires,

les salons de coiffure,

les magasins de bricolage,

les magasins de plantes et de fleurs,

les chocolatiers,

les cordonniers,

les concessions automobiles (sur prise de rendez-vous),

les visites de biens immobiliers.

On peut noter l’étonnante exception faite aux « disquaires » à l’heure où la musique est massivement écoutée en streaming et l’absence du jeu vidéo ou des magasins de Blu-Ray et autres DVD dans cette catégorie des biens culturels.

