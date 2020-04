Netflix a mis à jour son interface pour renforcer le contrôle parental. Une nouvelle fonctionnalité, le code PIN, peut être utilisée par tous les abonnés pour avoir plus d'intimité.

Netflix vient de lancer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le contrôle parental et l’interface pour enfants, a annoncé la plateforme dans un billet de blog le 7 avril 2020. « Nous donnons aux parents les moyens de contrôle dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions pour leur famille », précise l’entreprise.

Sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), on trouve désormais des manières de filtrer les contenus en fonction des âges des enfants, de retirer des films ou séries de l’interface du profil enfant, et également de mettre en place un code PIN sur les profils des enfants et des parents.

L’idée du code PIN à 4 chiffres permet d’éviter qu’un enfant n’aille contourner le contrôle parental en utilisant la session de ses parents. Mais tout le monde peut l’utiliser : si vous partagez votre abonnement avec d’autres utilisateurs et que vous ne souhaitez pas qu’ils puissent utiliser votre profil (et donc risquer d’altérer l’algorithme de recommandation) ou aller consulter votre historique de visionnage, vous pouvez aussi ajouter cette sécurité supplémentaire. Voilà comment faire.

Comment mettre un code PIN sur votre profil Netflix

Vous pouvez ajouter un code PIN obligatoire à 4 chiffres à un compte ou à tous les comptes, en fonction de vos envies. Pour cela, voici la marche à suivre :

Étape 1 : Se rendre dans votre profil (en haut à droite) et cliquer sur « Compte » ;

: Descendre jusqu’à voir la partie « Profils et contrôle parental » ; Étape 3 : Dérouler le profil sur lequel vous souhaitez ajouter un code PIN (avec la petite flèche de droite) et cliquer sur « Verrouillage des profils ».

Étape 4 : Là, vous devrez rentrer le mot de passe de votre compte Netflix pour prouver qu’il s’agit bien de vous.

Vous pouvez aussi décider si ce code PIN sera obligatoire pour créer d’autres profils — ce qui permet notamment aux parents d’éviter que leur enfant ne se crée juste un autre profil pour voir des contenus « interdits ».

Ça y est, vous n’avez plus qu’à enregistrer. Vous noterez désormais que lorsque vous ouvre Netflix, les comptes protégés par un code PIN sont indiqués par un petit cadenas. Lorsque vous tentez d’y accéder, la plateforme vous demande de taper les fameux 4 chiffres.

Aujourd’hui, au moins un Français sur dix paie un abonnement à Netflix, soit plus de 6,7 millions de Français.