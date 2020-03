Pour désinfecter un iPhone, Apple conseille d'utiliser des lingettes nettoyantes avec une concentration maximale de 70 % d'alcool isopropylique.

Alors que la question de l’entretien du smartphone, réservoir à germes, se pose de plus en plus à mesure que l’épidémie de coronavirus progresse, les constructeurs n’ont pas donné de consignes claires sur les méthodes d’entretien. Dès lors, la consigne était simple : éviter les solutions trop chargées en alcool ou en produits abrasifs sur l’écran, pour éviter que le revêtement oléophobe ne soit endommagé. Le 10 mars, Apple a pourtant mis à jour la page de son site web consacrée à l’entretien de ses smartphones et affirme qu’un type de produits n’abîmera pas ses écrans : les lingettes nettoyantes qui contiennent 70 % d’alcool isopropylique.

« Vous pourrez doucement nettoyer les surfaces dures et non poreuses de vos appareils Apple, comme les écrans, les claviers ou les surfaces externes. N’utilisez pas de javel », conseille le message. La surface des iPhone et de la plupart des produits Apple est donc résistante à ces lingettes que l’on trouve dans le commerce. Reste qu’un petit tour sur Amazon ne permet pas de voir la composition exacte des produits vendus : préférez donc aller en magasins pour vérifier que la concentration d’alcool isopropylique ne dépasse pas les 70 % et qu’il n’y a pas d’autres éléments dans la mixture. La recette de gel hydroalcoolique de l’OMS que nous avons partagée ne contient par exemple que 60 % d’alcool isopropylique.

Reste que des précautions doivent être prises : Apple demande d’éviter les solutions sur des lingettes qui seraient trop humides, pour éviter de submerger les appareils ou que de l’eau s’infiltre. En cas d’infiltration, la marque américaine conseille d’amener le produit dans un Apple Store ou un centre agréé. Il faut aussi rappeler qu’un iPhone waterproof n’est pas résistant à de trop fortes pressions : le jet d’un robinet ou d’une douche peut dépasser ses limites et endommager les composants internes.

Peut-on suivre les conseils d’Apple avec d’autres smartphones ?

La prudence nous invite à répondre par la négative. Selon la gamme du produit ou son constructeur, le revêtement ou le traitement sur les surfaces ne seront pas les mêmes et un objet peut être plus ou moins résistant aux solutions alcooliques. Nous conseillerions dès lors plutôt de vous reporter à notre guide qui reprend les points essentiels pour l’entretien de votre smartphone sans l’endommager.