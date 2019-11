Samsung devrait commercialiser sa gamme Galaxy S11 durant le premier semestre de l'année 2020. Les premières rumeurs sont déjà lancées.

Comme chaque année, Samsung sera le premier à dégainer son fer de lance. Après le Galaxy S10 en 2019, on devrait donc avoir un Galaxy S11 en 2020 — sauf si le nom change (ce qui est peu probable). Si l’on s’en tient au calendrier habituel de la multinationale, la gamme devrait être annoncée au moment de la MWC pour une commercialisation dans la foulée — aux alentours du mois de mars.

Les rumeurs au sujet du Galaxy S11 vont s’intensifier ces prochaines semaines et elles ont déjà commencé. On fait le point sur ce que l’on sait déjà sur le smartphone qui lancera l’année 2020 de Samsung.

Design du Galaxy S11

Samsung va-t-il changer une équipe qui gagne ? Ce n’est pas parti pour, à en croire des rendus diffusés par OnLeaks (via 91Mobiles le 22 novembre). On découvre un smartphone doté d’un écran AMOLED légèrement incurvé, percé en haut, au centre, pour laisser place au capteur à selfie (comme sur le Note 10). À l’instar du S10, le Galaxy S11 serait disponible en trois versions : S11e (6,3 ou 6,4 pouces), S11 (6,7 pouces) et S11+ (6,9 pouces).

À l’arrière, on remarque un dispositif photo articulé autour d’un quintuple capteur prenant place dans un rectangle protubérant. Cela change du carré des iPhone 11 et des Pixel 4 de Google, mais l’esprit est similaire avec un regroupement en haut à gauche.

Les performances du Galaxy S11

Samsung a déjà levé le voile sur son futur processeur mobile de pointe : le Exynos 990, présenté dans un communiqué de presse publié le 24 octobre 2019. Gravé en 7 nm, il est plus performant que son prédécesseur (+ 20 %), peut prendre en charge un capteur photo de 108 mégapixels et est capable d’alimenter un écran 120 Hz (pour un meilleur confort visuel grâce à une meilleure fluidité de l’ensemble).

On pourrait dès lors retrouver cet écran 120 Hz et ce capteur 108 mégapixels sur la gamme S11, tout du moins sur les modèles les plus chers.

Bref, il ne faudra pas se faire trop de souci du côté des performances de la gamme Galaxy S11, qui ferait toujours confiance à un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour le déverrouillage.

L’appareil photo du Galaxy S11

Samsung s’est associé à Xiaomi pour développer un capteur photo de 108 mégapixels, annoncé en août dernier. Tout porte à croire qu’il sera intégré sur les téléphones haut de gamme de 2020, ce qui se matérialisait par un immense bond en avant face au capteur 12 mégapixels du S10. En plus des rendus du téléphone, 91mobiles précise que les fonctionnalités suivantes pourraient être intégrées : zoom optique x5, technologie similaire à Deep Fusion (amélioration des clichés en basse lumière) ou encore vidéos enregistrées en 8K.

Prix et disponibilité du Galaxy S11

La gamme Galaxy S10 a été commercialisée à partir du mois de mars 2019 en France. Cela devrait être le cas pour les Galaxy S11 avec des tarifs plus ou moins similaires : environ 800 euros pour le S11e, 950 euros pour le S11 et 1 050 euros pour le S11+. Y aura-t-il des déclinaisons 5G ? C’est la grande question.