Le futur smartphone pliable à la verticale de Samsung aurait un nom : le Galaxy Bloom. On fait le point sur toutes les caractéristiques et rumeurs entourant ce nouveau projet de la marque coréenne.

Samsung a plus d’un smartphone pliable dans son sac. Après avoir commercialisé le Galaxy Fold, un smartphone qui se replie à l’horizontale et qui a connu bien des déboires à ses débuts, le géant coréen planche déjà sur son deuxième modèle, pliable également, mais pas dans le même sens.

Le Samsung Galaxy Fold 2 (mais est-ce seulement son nom ?) n’a pas encore de date de commercialisation, mais on commence déjà à percevoir quelques informations importantes concernant ce nouveau modèle, qui pourrait s’avérer beaucoup plus utile et pratique que le premier Fold.

Galaxy Fold 2 ou Galaxy Bloom ?

Le nom de ce nouveau modèle est encore secret pour l’instant, mais cela fait des mois que les équipes de Samsung travaillent avec le nom de code « Galaxy Bloom ». Selon le site SamMobile, qui cite un rapport d’un site coréen le 9 janvier 2020, ce nom ne serait toutefois pas provisoire : il s’agirait du nom officiel du prochain téléphone pliable de la marque, comme l’aurait annoncé le CEO DJ Koh au cours d’une rencontre informelle lors du CES 2020 de Las Vegas.

Adieu, donc, le nom provisoire de « Samsung Galaxy Fold 2 » ? Il faudra attendre encore un peu l’annonce officielle pour en avoir le cœur net.

Premières images du smartphone pliable

Les premières images du Samsung Galaxy Bloom pourraient déjà avoir fuité : le 19 décembre dernier, des photos sont apparues sur le réseau social Weibo. On y voit un smartphone quasiment similaire à celui qui avait été montré dans une courte vidéo de teasing par la marque coréenne : il se plie sur lui-même à la verticale et semble n’avoir pas d’écran à l’avant lorsqu’il est replié.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source : @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Caractéristiques

Le nouveau Samsung pliable ressemblera, de loin, au concept du nouveau Motorola Razr : un smartphone « à clapet » mais qui se replie sur lui-même, et adopte un format quasiment carré pour pouvoir se loger dans n’importe quelle poche — si tant est que vous en avez des assez grandes.

Ici, le Samsung Galaxy Bloom aurait une première caractéristique différenciatrice : un écran en verre et non en plastique, qui lui permettrait d’être beaucoup plus fin, et aussi d’adopter un look plus premium. Si le plastique marque plus les pliures et est plus salissant, le verre est quant à lui considéré comme un matériau noble.

Samsung a d’ailleurs enregistré, fin décembre dernier la marque Ultra Thing Glass, liée à une technologie d’écran très fine… pour le verre. Coïncidence ?

Date de présentation et date de sortie

Il est très probable que Samsung présente son nouveau smartphone pliable le 11 février 2020, lors de sa conférence de présentation du Galaxy S11.

En revanche, on ne connaît encore aucune date de potentielle commercialisation ou précommande pour l’appareil.

Prix du Samsung Galaxy Bloom

Si le prix n’a pas encore été dévoilé, il est possible que le Galaxy Bloom coûte moins cher que le Galaxy Fold, tout de même vendu autour des 2 000 euros, et qui est plus un produit de « beta test » qu’un objet qui a une véritable utilité au quotidien.