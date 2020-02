Romain Ribout - il y a 26 minutes Tech

Au lieu de 229 euros, les AirPods 2 (avec boîtier de charge sans fil) sont aujourd’hui disponibles à 175 euros sur Amazon, soit une remise de presque 25 % sur le prix d’origine des écouteurs sans fil d’Apple.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Si vous avez loupé les précédentes promotions du Black Friday et de Noël pour obtenir votre paire d’AirPods 2, c’est aujourd’hui le bon moment pour craquer. Sur Amazon, le prix le plus bas a été enregistré à 171 euros pendant ces récents événements commerciaux, soit seulement 4 euros de différence avec l’offre d’aujourd’hui.

En effet, les AirPods 2 d’Apple (avec boîtier de charge sans fil) sont aujourd’hui disponibles à 175 euros sur Amazon, contre 229 euros habituellement. Une belle offre pour un produit vendu et expédié par Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 2 ?

Les AirPods 2 de 2019 ont beaucoup de points communs avec le modèle de base lancé en 2016, à commencer par le design résolument blanc avec de longues tiges, pour finir par quelques caractéristiques similaires comme l’autonomie de 5 heures environ (20 avec le boîtier). On retrouve également la fonctionnalité d’appairage automatique, bien pratique quand l’on a un iPhone. Quelques nouveautés sont à noter, comme la compatibilité avec le Bluetooth 5.0, l’activation de l’Assistant grâce à Dis Siri sans passer par le téléphone, ou encore la compatibilité du boîtier avec la charge sans fil.

Ai-je une alternative si je ne suis pas intéressé par la charge sans fil ?

Oui, les AirPods 2 existent sans la compatibilité charge sans fil. Ils sont évidemment moins chers, à 149 euros sur Amazon, contre 179 euros habituellement.

Suis-je obligé d’avoir un iPhone pour acheter des AirPods ?

Non, mais inutile de nier que les possibilités seront légèrement plus limitées avec un smartphone Android. Apple favorise en premier lieu son écosystème avec des fonctionnalités exclusives, comme le mode Play/Pause lorsque l’on retire l’oreillette par exemple. En revanche, cela n’empêche pas les AirPods 2 de fonctionner normalement avec un smartphone Samsung, Huawei, Xiaomi ou autre… Pour les curieuses et curieux, on vous explique tout ici !

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.