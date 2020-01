Les AirPods Pro sont les derniers écouteurs sans fil d’Apple. Juste avant les soldes d’hiver, ils profitent aujourd’hui d’une remise de 5 % avec « Acheter sur Google » grâce au code promo SOL20DES.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Apple a récemment mis à jour sa gamme d’écouteurs sans fil avec un nouveau modèle : les AirPods Pro. Le design change et de nouvelles fonctionnalités plus que bienvenues apparaissent, notamment l’annulation du bruit ambiant. La bonne nouvelle ? Ils sont aujourd’hui moins chers avec Acheter sur Google.

Au lieu de 279 euros habituellement, les Apple AirPods Pro reviennent à 265 euros après avoir utilisé le code promo SOL20DES sur la plateforme d’achats simplifiés de Google. Cela représente une réduction d’environ 15 euros sur le prix d’origine des écouteurs sans fil, ce qui n’est pas énorme, mais c’est toujours ça de pris !

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales différences avec les anciens AirPods ?

Le changement design est l’une d’entre elles. Les AirPods Pro reprennent globalement la forme des anciens modèles, mais avec une tige plus courte et une tête ovale, penchée sur le côté. On remarque également les embouts en silicone qui rentrent désormais dans le creux des oreilles pour favoriser l’isolation passive. Les écouteurs sans fil intègrent par ailleurs un système d’annulation du bruit (ANC) particulièrement efficace pour se couper des sons extérieurs.

D’autres fonctionnalités, jusque-là inédites chez Apple, viennent garnir le tableau, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou encore le mode transparence — l’inverse de la réduction de bruit — pour entendre les bruits qui vous entourent. On note également une amélioration de l’autonomie. Avec le boîtier de recharge (compatible charge sans fil), les écouteurs proposent une autonomie totale de 24 heures, à raison de 4h30 d’écoute par recharge. De plus, ils sont certifiés IPX4 pour garantir une étanchéité à la sueur et sous la pluie.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ?

La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier, et bien souvent avec des promotions très intéressantes.

Boulanger propose les AirPods Pro à 279 euros, mais ils profitent aujourd’hui d’une remise de 5 % en choisissant simplement de passer par Acheter sur Google. Par la suite, rien ne change pour vous. La commande est directement gérée par le revendeur, de même pour la garantie du produit. La garantie Google n’intervient que pendant la livraison, si vous recevez le colis dans un mauvais état, en retard, ou pas du tout par exemple. Vous trouverez plus d’information ici.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.