Le Consumer Electronics Show de 2020 ouvre ses portes à la presse ce 6 janvier. Et Asus n'a pas oublié les joueuses et les joueurs.

Les écrans 144 Hz et 240 Hz pour le jeu vidéo sur PC, on connaît. Mais au CES 2020, où la rédaction de Numerama se rend actuellement, Asus a dévoilé un écran d’un nouveau genre, équipé d’une dalle rafraîchie à… 360 Hz. À titre de comparaison, c’est trois fois la vitesse de rafraîchissement d’un iPad Pro, qui nous avait complètement bluffé grâce à un feeling tactile hors du commun. L’écran ROG Swift 360 Hz s’appuie sur la technologie G-Sync de Nvidia.

HS 360 Hz no scope

En pratique, il s’agit d’un écran pensé pour le jeu vidéo compétitif. On se retrouve avec une dalle de 24,5 pouces qui ne dépassera pas le Full HD 1080p : c’est la définition et la taille plébiscitée par les e-sportifs. Pas de jeu pépère en 4K sur un écran de ce style : on est plutôt dans l’optimisation totale de la latence, qui doit permettre, en théorie, de gagner de précieuses millisecondes. C’est tout l’enjeu, d’après Asus, d’un écran avec un taux de rafraîchissement aussi élevé : afficher les images générées par la carte graphique le plus rapidement possible et donc permettre à un professionnel de ne plus accuser son matériel de sa défaite.

Et si une carte graphique puissante sera nécessaire pour afficher des images aussi rapidement, il faut aussi rappeler que ce type d’écran n’est pas conçu pour toutes et tous. Des tests de nos confrères de Frandroid avec les écrans 90 Hz des smartphones OnePlus ont montré que la différence de latence était très inégalement perçue. Nous n’avons pas non plus de révélation quand nous passons d’un écran 120 Hz d’Asus à un écran 144 Hz du même constructeur. Est-ce que pousser le rafraîchissement jusqu’à 360 Hz permettra de voir une différence au quotidien ? Verdict dans les allées du CES.

Pour les clients, l’Asus ROG Swift 360 Hz n’a pas encore de date de sortie. Ni de prix, mais l’addition sera probablement salée : la gamme Asus ROG démarre aujourd’hui autour de 500 € et monte jusqu’à 3 000 pour les modèles les plus haut de gamme.