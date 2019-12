Le MacBook Pro équipé d'un écran 16 pouces rencontrerait des problèmes avec ses haut-parleurs. Apple serait déjà sur le dossier.

Le MacBook Pro 16 pouces a tout de la machine de rêve : une puissance confortable, un clavier débarrassé des problèmes de la technologie papillon maudite, un écran magnifique et un rendu sonore supérieur à la moyenne. Mais l’ordinateur d’Apple semble être touché par des problèmes de haut-parleurs, rapporte AppleInsider le 5 décembre.

À en croire divers témoignages partagés sur le forum Apple, l’ordinateur serait susceptible de produire un son désagréable — comparable à un craquement ou à un clic — pendant la lecture d’un fichier audio ou vidéo. Le bruit apparaîtrait quand on met sur pause, on navigue dans la piste ou on ferme la fenêtre. Notre exemplaire prêté par Apple est épargné : tout juste entend-on un léger son à l’arrêt d’un morceau qui est similaire à ce que l’on entend quand on arrête d’autres équipements audio — moins fort que l’appui sur la barre d’espace.

Apple déjà sur un correctif ?

L’une des personnes touchées par ce pépin a publié une vidéo pour que l’on puisse se rendre compte de l’ampleur du désagrément. Une autre précise être parvenue à reproduire le souci sur des MacBook accessibles dans un Apple Store (3 sur 4 étaient touchés). Apparemment, Apple aurait déjà pris connaissance de ce bug et une mise à jour devrait pouvoir le corriger. En attendant, certains utilisateurs feraient appel à des stratagèmes pour empêcher les sons indésirables de se manifester (exemple : en lisant une vidéo ou un morceau de musique dans le vide sur une première page web).

Dans un article publié le 19 novembre, Peter Wiggins, auteur pour le site spécialisé fcp.co, a lié ce problème à l’utilisation de Final Cut Pro. Il explique : « Quand nous avons monté notre vidéo des premières impressions, nous avons rencontré un problème. À chaque fois que nous pressions la barre d’espace pour lancer ou arrêter, il y avait un bruit de clic lourd. »Il a assuré que la firme de Cupertino est en train d’enquêter.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’un MacBook Pro essuie de telles plaintes. Pas plus tard que l’année dernière, certains MacBook Pro 2018 étaient équipés d’haut-parleurs ayant tendance à produire des craquements.

