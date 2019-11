Comme attendu, Apple a officialisé son nouveau MacBook Pro, le plus puissant jamais sorti. Il est équipé d'un écran de 16 pouces.

Les rumeurs de ces derniers mois étaient insistantes et Bloomberg avait vu juste : Apple a bel et bien officialisé un nouveau produit ce mercredi 13 novembre. Il s’agit d’un MacBook Pro équipé d’un écran de 16 pouces, le plus grand jamais conçu par la firme à la pomme depuis l’abandon du format 17 pouces. Et, bien évidemment, le plus puissant.

Apple vise d’ailleurs les professionnels avec ce MacBook Pro. Dans son communiqué, la multinationale cite les développeurs, les photographes, les réalisateurs, les scientifiques ou encore les producteurs de musique. Première bonne nouvelle : il abandonne le clavier papillon tant décrié pour une technologie baptisée Magic Keyboard. On a déjà hâte de l’essayer.

« Le meilleur notebook pro » dixit Apple

La première chose qui saute aux yeux avec ce MacBook Pro est bien évidemment son écran Retina d’une diagonale de 16 pouces (3072 x 1920 pixels, pic lumineux de 500 nits). Il embarque les technologies d’affichage d’Apple, à commencer par True Tone (adaptation des couleurs à la luminosité ambiante). Mais il devrait également être un vrai plaisir pour les oreilles, en témoigne la présence de six hauts-parleurs. Sont également évoqués des microphones dignes d’un studio d’enregistrement (le doute est permis).

Côté processeur, Apple s’en remet toujours à la neuvième génération Intel, en 6 ou 8 cœurs. Pour le GPU, on retrouve la série AMD Radeon Pro 5000M (gravée à 7 nm). On pourra grimper jusqu’à 64 Go de mémoire vive et jusqu’à 8 To d’espace de stockage (en SSD). La grosse batterie de 100 kW promet 11 heures d’autonomie en une seule charge. Comme c’est un MacBook Pro, la Touch Bar, Touch ID et quatre ports Thunderbolt sont de la partie.

Le MacBook Pro 16 pouces est d’ores et déjà disponible sur la boutique en ligne. Dans la gamme, il remplace le modèle 15 pouces pour s’installer tout en haut, au-dessus des MacBook Pro 13 pouces. Les prix démarrent à 2 699 euros.

Crédit photo de la une : Apple